Ja, es gibt jetzt wirklich »Lego Half-Life 2« auf Steam und die ersten Spieler lieben es

Jetzt ist Half-Life 2 nicht mehr nur in den schwierigen Passagen eine steinige Angelegenheit.

Seit fast 20 Jahren warten wir nun auf Half-Life 3. Fans versuchen so lange durch die unterschiedlichsten Mods den zweiten Teil der Serie immer wieder neu zu erleben. Mit der neusten Mod-Kreation ist es nun möglich, alle Charaktere des Spiels durch Lego-Figuren auszutauschen. Die Meinung der Community dazu ist eindeutig.

Was kann die Mod?

Wie bereits beschrieben, werden durch die Mod alle Figuren, wie zum Beispiel Gordon Freeman, Alyx Vance und G-Man durch ihr Lego-Äquivalent ausgetauscht. Das Gleiche gilt auch für die Gegner. Tatsächlich war es das auch schon mit erwähnenswerten Veränderungen.

Zu beachten ist, dass wirklich nur die Charaktere zu Lego-Figuren werden. Der Rest des Spiels bleibt demnach wie es war. Doch das stört kaum. Auch bei den offiziell lizensierten Lego-Spielen ist lange nicht alles aus den bunten Klemmbausteinen und trotzdem sind sie stimmig und atmosphärisch. Seht euch am besten den Trailer an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Mod ist nicht direkt für Half-Life 2, sondern für Garry’s Mod. Mit dieser Anwendung könnt ihr unter Anderem auch Spiele wie Trouble in Terrorist Town spielen. Ein Kauf könnte sich also mehrfach lohnen. Alle weiteren Infos zur Mod findet ihr auf Steam.

Was sagt die Community?

Die Community ist sich einig: Die Mod ist super. Der Nutzer The Revenger TM schreibt zum Beispiel:

Endlich, das Lego Spiel, das wir immer wollten und brauchten!

Auch der Half-Life- und Lego-Fan meudrek ist sichtlich erfreut:

Ich habe so lange davon geträumt und der Traum wurde endlich wahr.

Vielen Spielerinnen und Spielern ist aufgefallen, dass die Lego-Version von Gordon Freeman stark an den fiktiven Drogen-Koch Walter White aka Heisenberg erinnert. Einer von ihnen forderte daraufhin nun eine Breaking Bad Mod. Wie genau die aussehen soll, schreibt er allerdings nicht. Weitere interessante Beiträge zu Half-Life findet ihr hier:

Was halt ihr von der Mod? Welche weiteren Versionen von Half-Life 2 würdet ihr euch wünschen? Welches Spiel würdet ihr gerne mal im Lego-Look zu Gesicht bekommen? Habt ihr die Lego-Spiele und Half-Life überhaupt schon mal gespielt? Wie würdet ihr euch eine Breaking Bad Mod vorstellen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!