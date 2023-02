Kerbal Space Program 2: Die Systemanforderungen sind ein Schock für viele Spieler

In wenigen Tagen beziehungsweise am 24. Februar erscheint Kerbal Space Program 2 im Early Access. Leider wird die Vorfreude von den geleakten Systemanforderungen getrübt: Wer Kerbal Space Program 2 ohne Einschränkungen spielen möchte, der braucht demnach einen sehr flotten PC.

Wie gut uns das Spiel bisher gefällt, erfahrt ihr in der folgenden Preview. Auf eigenen Rechnern konnten wir es dabei bislang nicht zocken, stattdessen kamen gestellte PCs mit sehr schneller Geforce RTX 4080, AMDs Ryzen 9 7900X sowie 32,0 GByte RAM zum Einsatz.

4 11 Kerbal Space Program 2 gespielt Dieser Release wird für Diskussionen sorgen

Hohe empfohlene Anforderungen

Der Twitter-Nutzer Rocketology hat die Systemanforderungen für Kerbal Space Program 2 geleakt. Die genauen Angaben findet ihr in der Tabelle weiter unten. Mittlerweile haben die Entwickler die Angaben in Tweets wie diesem bestätigt und auch auf Steam wurden sie nun veröffentlicht.

Auf den ersten Blick wird direkt deutlich, dass Kerbal Space Program 2 mindestens Grafikkarten der letzten oder vorletzten Generation benötigt:

Hardware Minimum Empfohlen CPU Core i5 6400 @ 2,7 GHz

Athlon X4 845 @ 3,5 GHz Core i5 11500 @ 2,7 GHz

Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz GPU Geforce GTX 1070 Ti (8GB)

Geforce RTX 2060 (6GB)

Radeon 5600XT (6GB) Geforce RTX 3080

Radeon RX 6800 XT RAM 12,0 GByte 16,0 GByte DISK 45 GByte 60 GByte Die Systemanforderungen von Kerbal Space Program 2.

Als minimale Angabe fallen eine RTX 2060 und einer RX 5600 XT bereits recht hoch aus. Noch fordernder wird es bei der empfohlenen Hardware: Ihr benötigt demnach eine RTX 3080 oder eine RX 6800 XT, also zwei der teuersten Grafikkarten der letzten Generation.

Die Anforderungen an die CPU fallen demgegenüber etwas moderater aus, vor allem mit Blick auf den minimal gewünschten Prozessor. Auch eine langsame Athlon-CPU soll demnach noch genügen.

Spieler überlegen beim Vorgänger zu bleiben

Auf Twitter und Reddit sind die Reaktionen der Spieler auf die geleakten Systemanforderungen gemischt. Einige sind froh, dass ihre topaktuellen Spiele-PCs, die sie erst vor kurzem gekauft haben, endlich ausgereizt werden.

Andere bedauern die hohen Systemanforderungen, die für viele Spiele-PCs zu hoch sein könnten. Durch die hohen Systemanforderungen müssen sich einige Spieler möglicherweise überlegen, ob sie ihren PC für Kerbal Space Program 2 aufrüsten wollen oder doch lieber beim Vorgänger bleiben.

Es gibt aber noch Hoffnung: Zumindest laut dem Entwickler Squad hinter Kerbal Space Program 2 soll das Spiel im Laufe des Early Access noch optimiert werden. Wenn euer PC aktuell die Minimalanforderungen nicht erfüllt, lohnt sich ein erneuter Blick auf Kerbal Space Program 2, wenn das Spiel ein paar Monate im Early Access verbracht hat.

Falls ihr euren PC für Kerbal Space Program 2 aufrüsten wollt, könnte es sich lohnen, auf einen Sale der GPUs der vergangenen Generation zu warten. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: Der jüngste Grafikkarten-Sale zeigt leider gleich doppelt, wie schlimm die Situation ist.

Was haltet ihr von den Systemanforderungen von Kerbal Space Program 2? Habt ihr damit gerechnet, dass die RTX 2060 bereits drei Jahre nach Erscheinen in dem Spiel nur noch Minimalanforderungen erfüllt? Und seid ihr überrascht davon, dass das Spiel sogar eine RTX 3080 oder eine RX 6800 XT empfiehlt? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.