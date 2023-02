»Absolut deprimierend«: Hoffnungsträger fliegt bei Steam auf die Schnauze

Selten sind Steam-Reviews derart polarisierend: 51 Prozent negative und 49 Prozent positive User-Tests halten sich bei Kerbal Space Program 2 nahezu die Waage. Doch selbst wer dem Weltraumspiel einen grünen Daumen nach oben gibt, verbindet seine Kaufempfehlung oft mit Einschränkungen.

Denn nachdem Kerbal Space Program 2 jahrelang ganz oben auf den Wunschlisten vieler Steam-Besitzer stand, ist jetzt die Enttäuschung über den Zustand des Early-Access-Release umso größer. Auch der KSP2-Test von GameStar-Experte Wolfgang Rabenstein stellte viele Probleme technischer Natur fest, von denen ihr euch im Testvideo selbst überzeugen könnt:

20:01 Kerbal Space Program 2 - Test-Video zum Early-Access-Start

Was bemängeln die Steam Reviews?

Die Kritikpunkte der User ähneln sich oft. Kerbal Space Program 2 sei »einfach noch nicht bereit«, schreib kllrnohj. »Die Hälfte von dem, was das Spiel beinhaltet, ist verbuggt oder komplett kaputt.« Ein anderer Nutzer (name unavailable) fragt sich: »Wie ist es zu dieser Situation in der modernen Spieleindustrie gekommen?«

Die schlechte Performance in Verbindung mit den hohen Systemanforderungen wird immer wieder angesprochen. So schreibt deathjdstn32: »Ich kann nicht glauben, dass das Spiel nach über drei Jahren Entwicklungszeit immer noch so schlecht läuft. Sie können die Indie-Entwicklung nicht mehr als Ausrede verwenden, da es ein größeres Team ist und sie einen Publisher hinter sich haben.«

Um euch einen Eindruck von der bemängelten Framerate zu geben, haben wir ein kurzes Video von einem Raketenstart für euch aufgenommen:

1:08 Unsere Rakete in Kerbal Space Program 2 explodiert und die FPS sinken ins Bodenlose

Der deutsche Spieler [GER]HamZta hofft auf die Zukunft: »Aktuell empfehle ich das Spiel nicht. Es wird mit Sicherheit großartig, doch es wird noch lange dauern.« Allerdings spricht er auch den für ein Early-Access-Spiel vergleichsweise hohen Preis von 50 Euro an, der zum finalen Release von Version 1.0 laut Entwickler Intercept Games sogar noch einmal steigen soll.

»Der Preis ist für die aktuelle Entwicklung meiner Meinung nach zu hoch, da es nicht dem Umfang entspricht, der lange angepriesen war«, beklagt [GER]HamZta. »Ich finde es [...] gerade zu eine Frechheit und das Management sollte mal drüber nachdenken, ob man so all die vielen ewig wartenden Fans belohnt - bei KSP1 wurde frühes Invest belohnt. Hier fühle ich das nicht.«

Gibt es auch positive Töne?

Wie schon erwähnt, sind fast die Hälfte der aktuell rund 7.000 Steam Reviews zu Kerbal Space Program 2 positiv. So schreibt etwa Corvo: »Die Leute sagen viel zu früh den Untergang voraus. Man kann hier eine gute Zeit verbringen, und sie ist nicht schwer zu finden. Ich glaube, dass die meisten Leute nach ein paar Updates eine leichtere Zeit haben werden.« Auch Wolfgang Rabenstein hat nach über 1.000 Stunden mit KSP1 seinen Spaß mit dem Nachfolger:

Viel gelobt werden Grafik, Sound und Atmosphäre, bei denen KSP2 den Spielern zufolge große Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger gemacht hat. User JuWol kommentiert: »Das Spiel sieht wirklich toll aus. Die Fahrzeugteile sind sehr detailliert und sehen aus der Nähe betrachtet sehr schön aus. Die Schatten und Lichter sehen viel besser aus als in KSP1 und wirklich atemberaubend, wenn im Weltraum.«

Justin schreibt: »Vielleicht hatte ich sehr viel Glück, aber ich hatte ein bugfreies Erlebnis. Mein PC erfüllt nicht einmal die Mindestanforderungen und das Spiel ist für mich spielbar. Sind es 60 FPS? Nein. Aber es ist buchstäblich der zweite Tag eines langen Early-Access-Prozesses und ich kann immer noch Raketen mit 15 bis 40 FPS auf einem neun Jahre alten PC fliegen.« Sein Fazit: »KSP2 ist nicht alles, was KSP1 heute ist, aber da es sich um eine Early-Access-Version handelt, macht mir das nichts aus.«

Seid ihr auch schon fleißig dabei, eure Kerbals zum Mun zu schießen? Wie habt ihr den Early-Access-Start erlebt und was wünscht ihr euch von kommenden Patches? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren!