Ein kleines Gadget sollte der Smartphone-Ersatz werden, doch ist jetzt krachend gescheitert

Der Humane AI Pin startete als Vision, die zumindest jetzt nicht erfüllt wird. (Bild: Fay - Adobe Stock)

Das Unternehmen Humane hat 2023 mit dem »AI Pin« ein Gerät vorgestellt, das langfristig viele Funktionen eines Smartphones übernehmen und dieses sogar ersetzen sollte.

Das kleine Gadget, das per Magnet in Brusthöhe an der Kleidung befestigt wird, verfügt über eine Kamera, die als Auge des Geräts fungiert. Gesteuert wird es über Sprache und Gesten – zumindest bis Ende Februar.

Jetzt gilt das Projekt als gescheitert.

5:03 Nothing Phone 2a Plus im Test: Eines der besten Android-Handys für unter 500 Euro

Autoplay

Im Detail:

Wie das Unternehmen in einem offiziellen Statement mitteilt, wird das Gadget noch bis zum 28. Februar normal funktionieren.

Danach wird es praktisch unbrauchbar, zumindest fehlen die wesentlichen Funktionen wie Anrufe, Nachrichten, Anfragen an die KI und mehr, sprich: alle Cloud-basierten Zugriffe.

Der Hersteller empfiehlt, alle Bilder der Kamera offline zu speichern, damit die Fotos nach dem Abschalten des Servers nicht verloren gehen.

Rückerstattungen gibt es nur für Kunden, die das Gerät innerhalb der letzten 90 Tage gekauft haben.

Immerhin verlieren nicht alle Mitarbeiter ihren Job. HP übernimmt das Unternehmen für 116 Millionen US-Dollar.

Der Deal umfasst unter anderem das Betriebssystem ComosOS sowie knapp 300 Patente. HP baut auf dieser Basis das Innovationslabor HP IQ auf, in dem die neuen Mitarbeiter arbeiten werden.

»Das schlechteste Produkt, das ich je getestet habe«

Das Zitat aus der obigen Überschrift bezieht sich auf ein Video des weltbekannten Tech-YouTubers MKBHD. Stand heute erreichte er damit rund 8,5 Millionen Menschen.

Auch in der internationalen Presse kam das kleine Gadget nicht gut weg.

Das Problem: Für knapp 699 US-Dollar (Startpreis) und ein Abonnement von 24 US-Dollar pro Monat funktionierte es nicht wie versprochen.

Was haltet ihr vom Humane AI Pin? Kennt ihr das Gerät? Glaubt ihr, dass ein Smartphone überhaupt ersetzt werden muss? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!