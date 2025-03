Kingdom Come 2: Die größte Bedrohung für Heinrich sind seine viel zu schönen Haare

Nach dem Barbier-Update darf Heinrich endlich auch Bart tragen. Sehr zur Freude der Community.

Ein Bart sorgt gerade für viel Aufregung unter Fans von Kingdom Come: Deliverance 2. Seit kurzem kann man Heinrichs Frisur und Gesichtsbehaarung beim Barbier ändern – und manche Kombinationen sehen derart gut aus, dass Spieler sich nun weigern, einen Helm aufzusetzen.

In den meisten Rollenspielen ist das gar kein Problem, viele bieten ja die Option, Kopfbedeckung auszublenden und trotzdem von ihren Rüstungswerten zu profitieren. Nicht so Kingdom Come 2! Wer da keinen Kopfschutz trägt, hat schneller ein Schwert im Ohr stecken als er »Sakra!« rufen kann.

Dieses Risiko gehen viele gerade aber nur zu gerne ein. Oder greifen zu anderen Mitteln.

Heinrichs Kopf verdreht Köpfe

Bei Reddit findet dieser Post von User Skibby22 etwa gerade viel Anklang:

Im Ernst, dieser Patch ist zu weit gegangen. Ich weigere mich jetzt komplett, einen Helm aufzusetzen.

Fast alle Kommentare stimmen zu und sind der Meinung, dass ein bisschen Schädel-Hirn-Trauma ein fairer Preis ist, um jederzeit Heinrichs Kopfschmuck bewundern zu können. Ein paar Verbände und Ringelblumenaufgüsse richten das schon wieder!

Andere wählen einen Kompromiss und ziehen Heinrich wenigstens einen Kettenkragen an, der dann unter einem schicken Hemd unauffällig verschwindet. Das schützt sein Haupt wenigstens etwas.

Und natürlich gibt es auch schon die ersten Mods, die Kopfbedeckungen zumindest in Cutscenes ausblenden – normalerweise bleibt Heinrichs komplettes Outfit einfach an, selbst wenn er einen Helm mit zugeklapptem Visier trägt.

Falls ihr genau sehen wollt, welche Frisuren und Bärte seit Patch 1.2 im Spiel stecken, klickt euch einfach mal durch die beiden Galerien!

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Mods noch viele weitere Optionen nachliefern. Vielleicht sogar neue Farben oder richtig lange Haare? Ob die Community das überlebt? Dank offizieller Modding-Tools sollte da jedenfalls sehr viel möglich werden.

Einen neuen Spitznamen haben Fans natürlich auch schon für ihren liebsten böhmischen Waffenschmied erkoren: Aus Heinrich von Skalitz wird Heinrich von Skarizz. Für diejenigen unter euch, die (gesunderweise) nicht allzu viel Zeit auf Social Media verbringen: Das ist eine Anspielung auf »Rizz«, die Slang-Variante von »Charisma«.