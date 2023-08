AMD kann wohl doch noch mithalten - Dieses Feature kommt gerade rechtzeitig für mich

Kann AMD endlich zu DLSS samt Frame Generation aufschließen?

Während Gamer aus aller Welt sich in Köln versammeln, um an der Gamescom teilzunehmen, hat AMD endlich eine Ankündigung gemacht, die meiner bescheidenen Meinung nach überfällig war.

Erst vor wenigen Tagen hat Nvidia im Rahmen der Gamescom das Update für ihre Upscaling-Technologie vorgestellt: DLSS 3.5. Nun zieht AMD nach und kündigt die neue Version von FidelityFX Super Resulotion an - kurz: FSR 3. Und die hat es allem Anschein nach durchaus in sich.

Das nimmt mir ein wenig die Angst, die ich verspürt habe, als ich Nvidias Ankündigung gesehen habe.

Die Sorge um AMD

Ich will ehrlich mit euch sein: Ich bin rein prinzipiell immer für den Underdog. Egal ob in Games, Serien oder der echten Welt. AMD hat sich zwar schon seit vielen Jahren (fast) an die Spitze der Gaming-PCs gekämpft, doch sie sind in meinem Kopf immer noch die Untergrundkämpfer.

Umso mehr habe ich mich gefreut, als meine neue Radeon RX 7900 XTX bei mir zu Hause angekommen ist. Sie wird in Kürze meine Nvidia GTX 1070 Ti ersetzen, sobald alle Teile für den neuen Rechner angekommen sind.

Native Anti-Aliasing ist ein neuer FSR Modus zusätzlich zu Quality, Balanced und Performance - ohne Upscaling, aber mit AMDs eigener Frame Generation beziehungsweise Fluid Motion Frames. (Bild: AMD)

Doch kurz nachdem ich mir die RX 7900 XTX besorgt habe, hat Nvidia DLSS 3.5 angekündigt. Das hat mich schwer zum Zweifeln gebracht:

Will ich nicht weiterhin bei Nvidia bleiben und DLSS 3.5 nutzen? Immerhin ist mir der Spaß von DLSS mit meiner 1070 Ti bisher größtenteils entgangen und volles Raytracing (Path Tracing) mit möglichst guter Bildqualität dank DLSS 3.5 klingt unglaublich verlockend.

Außerdem liegt AMDs letztes Upscaling-Update zwei Jahre zurück. Ich habe mich also gefragt, ob AMD überhaupt noch mithalten kann. Zum Glück gibt es nun endlich neues zu FSR.

FSR 3 mit bis zu vierfachen FPS

Nur zwei Tage, nachdem ich angefangen habe, zu zweifeln, kommt AMD um die Ecke und kündigt tatsächlich FSR 3 an, die direkte Konkurrenz zu DLSS und vor allem zu Nvidias Frame Generation. Allerdings nicht zu DLSS 3.5, denn noch kann AMD nicht so stark wie Nvidia bei Raytracing punkten.

Trotzdem ist FSR 3 vielversprechend, zumindest mit Blick auf das bislang veröffentliche Material dazu.

AMD zeigt zum Beispiel Forspoken mit 4K-Auflösung und Ultra-Raytracing-Einstellungen und zieht den Vergleich zwischen den FPS des Spiels mit aktiviertem FSR 3 und ohne.

In einer offenen Landschaft werden mit einer RX 7800 XT ohne FSR 3 angeblich 36 FPS erreicht. Mit FSR 3 sollen es 122 FPS gewesen sein. Somit können die FPS anscheinend vervierfacht werden.

Anti-Lag + ist das Gegenstück zu Nvidia Reflex und sorgt für weniger Input-Lag. (Bild: AMD)

Möglich wird das durch die Kombination aus altbekanntem Upscaling und dem neuen Feature Fluid Motion Frames (FMF). Im Kern verbirgt sich dahinter dasselbe wie bei Nvidias Frame Generation. Es kommen also komplett neue Frames unabhängig von der klassischen Render-Pipeline hinzu.

Für diesen extremen FPS-Boost nutzt AMD im besagten Beispiel zwar den Performance-Modus, der die interne Auflösung besonders stark senkt. Aber auch FMF alleine kann für einen sehr ordentlichen Anstieg der Bilder pro Sekunde sorgen, wie das Bild weiter oben zeigt: Hier sind es 106 statt 64 FPS.

Was außerdem Eindruck bei mir schindet: FSR 3 ist eine offene Technologie, die keine Machine-Learning-Hardware voraussetzt wird sowohl mit allen RDNA-Karten von AMD als auch mit Intel- und Nvidia-Grafikkarten funktionieren. Frame Generation ist dagegen nur mit RTX-4000-GPUs möglich.

Mein Fazit: Auch wenn sich AMD in gezeigten Benchmarks vermutlich die Rosinen herausgepickt hat, freue ich mich tatsächlich sehr darauf, endlich eine Radeon-Grafikkarte zu nutzen. FSR 3 macht die AMD-Modelle in meinen Augen potenziell klar attraktiver.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass möglichst schnell möglichst viele passende Patches für Spiele kommen - und dass die Technik auch in unabhängigen Tests (unter anderem bei GameStar Tech, sobald es soweit ist) überzeugen kann.

Wann erscheint FSR 3?

Laut einem Pressesprecher von AMD können wir ab September mit den ersten Spielen rechnen, die FSR 3 anbieten. Das hängt auch immer ein Stück weit davon ab, wie schnell die Entwickler das neue Upscaling-Verfahren einführen.

Alles Infos zu FSR 3 findet ihr im Detail in unserer Ankündigung:

Kann AMD weiterhin zu Nvidia aufholen, oder sie vielleicht sogar irgendwann übertreffen? Was meint ihr? Welche Karten nutzt ihr momentan und welche wollt ihr euch vielleicht bald zulegen? Macht FSR 3 einen guten Eindruck auf euch, oder ist euch DLSS 3.5 lieber? Und welchen Stellenwert nimmt Raytracing in eurem Gamer-Leben ein? Verratet es uns unten in den Kommentaren!