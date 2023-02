Kopierschutz sperrt verärgerten Spieler aus Steam-Titel aus – Einzelfall oder größeres Problem?

Dem Kopierschutz beziehungsweise der Anti-Tamper -Maßnahme Denuvo gelingt es oft lange Zeit, zu verhindern, dass ein Titel raubkopiert wird. Unter Spielern genießt Denuvo allerdings keinen so guten Ruf. Warum, das zeigen Fälle wie der aktuelle Reddit-Beitrag, um den es hier geht.

Was ist passiert? Ein italienischer Käufer des hochgelobten Dead Space Remakes musste beim Start des Spiels verärgert feststellen, dass ihn eine Fehlermeldung in Zusammenhang mit Denuvo nicht ins Spiel ließ. Der deutsche Wortlaut der im Bild unten zu sehenden Nachricht lautet folgendermaßen:

Entschuldigung, etwas ist schief gelaufen. Für mögliche Lösungen besuchen Sie diese Seite:

https://support.codefusion.technology/anti-tamper

Auf der verlinkten Seite ist davon die Rede, dass möglicherweise eine Firewall-Einstellung die Kommunikation mit den Denuvo-Servern verhindert hat. Man solle eine In-Game-Nachricht dazu kopieren und in ein Formular eingeben. Der Spieler scheint aber gar nicht erst bis in das Spiel gekommen zu sein.

Ob das Problem beim Redditor oder bei den Denuvo-Servern lag, klärt sich auch in den Kommentaren zu dem Beitrag nicht. Ärgerlich ist es aber so oder so, nach dem legalen Kauf eines Spiels mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert zu sein.

Wie gut uns das Remake von Dead Space 1 gefallen hat, erfahrt ihr im ausführlichen Test bei GS Plus:

Ist euch so etwas auch schon passiert?

Allzu häufig scheint es im Falle vom Dead Space Remake glücklicherweise nicht zu passieren, dass man vom Kopierschutz ausgesperrt wird. Andernfalls würden die Steam-Bewertungen wohl klar schlechter ausfallen. Uns interessiert aber ganz allgemein, ob euch so etwas schon mal untergekommen ist.

Wir haben deshalb eine kurze Umfrage zu dem Thema erstellt und freuen uns über eine rege Teilnahme - macht gerne mit!

Unsere Denuvo-Erfahrungen: Im Rahmen von Technik-Checks hatten wir selbst bislang nur auf eine Art Probleme mit Denuvo: Durch zu viele Wechsel der Hardware. Das ist nicht unbegrenzt erlaubt, um zu verhindern, dass ein Spiel mit demselben Account auf zu vielen anderen PCs verwendet beziehungsweise mit zu vielen anderen Spielern geteilt wird.

Wie oft es funktioniert, entscheidende Komponenten wie die Grafikkarte oder die CPU zu wechseln, bevor man für 24 Stunden keinen Zugang mehr zum Spiel hat, kann je nach Titel variieren. In der Regel geht es aber mindestens fünf Mal. Das sorgt dafür, dass man als regulärer Spieler meist nichts von dieser Begrenzung merkt.

Dem schlechten Ruf von Denuvo samt technischer Hintergründe haben wir uns auch im Rahmen eines großen Plus-Reports bereits näher gewidmet.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Anti-Tamper-System von Denuvo im Speziellen und mit Kopierschutzmaßnahmen im Allgemeinen bislang in Spielen ausgefallen? Hat meist alles problemlos geklappt oder seid ihr bereits häufiger auf Schwierigkeiten gestoßen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!