Bei Steam könnt ihr jetzt Spiele kostenlos antesten und ein Sci-Fi-Hit mit 90er-Wertung macht den Anfang

Ein furchteinflößender Trip ins All gefällig? Bei Steam habt ihr nun eine gute Gelegenheit.

Habt ihr schon mal einen Fehlkauf getätigt? Und nach wenigen Stunden im Spiel gemerkt, dass es euch einfach nicht gefällt? Bisher konntet ihr auf Steam den Titel dann immerhin zurückgeben - vorausgesetzt, ihr habt weniger als zwei Stunden gespielt. Nun führt Valves Plattform anscheinend eine unkompliziertere Methode ein, mit der ihr Spiele ausprobieren könnt, ohne sie vorher zu kaufen.

Was sind Free Trials?

Im Gegensatz zu Demos handelt es sich nicht um separate Spielversionen, die euch nur einen Teil der Inhalte ausprobieren lassen. Stattdessen dürft ihr für eine begrenzte Zeit das gesamte Spiel ausprobieren, ohne es vorher zu kaufen. Gefällt euch das Spiel, könnt ihr es anschließend kaufen und weiterspielen, andernfalls schmeißt ihr es wieder von der Festplatte.

Bisher ist ausschließlich das Dead Space Remake als Free Trial auf Steam verfügbar. Damit könnt ihr aber jetzt einen echten Sci-Fi-Hit kostenlos anspielen, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Das Angebot gilt aber nur bis zum 29. Mai, gleichzeitig ist der Titel um 20 Prozent reduziert.

In unserem Test konnten vor allem die beeindruckende Grafik, sowie die dichte Atmosphäre und die spannende Geschichte samt Nebenquests überzeugen, weshalb wir das Remake mit einer hervorragenden 90 bewerteten. Einen Eindruck von Atmosphäre und Grafik verschafft euch auch unser Testvideo:

15:49 Dead Space Remake - Testvideo zur grandiosen Neuauflage - Testvideo zur grandiosen Neuauflage

Gibt es weitere Free Trials? Bisher gibt es keine Informationen dazu, ob Steam sein neues Angebot noch auf weitere Spiele ausweitet, und welche Titel bald verfügbar werden könnten. Es ist aber wohl ziemlich unwahrscheinlich, dass die neue Funktion lediglich für eine einzige Gelegenheit integriert wurde. Haltet also die Augen nach Probeversionen für eure Wunschlisten-Titel offen!

Habt ihr das Remake von Dead Space schon gespielt? Was haltet ihr von dem generalüberholten Ausflug auf die USG Ishimura, und wollt ihr ihn auch anderen empfehlen? Werdet ihr den Free Trial ausprobieren, falls ihr das Spiel noch nicht in eurer Bibliothek habt? Und welches Spiel würdet ihr euch als kostenlose Testversion wünschen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!