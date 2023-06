Im PlayStation Sale sind gerade massenhaft Spiele reduziert, hier 13 besonders gute Angebote

Sowohl Dead Space Remake als auch Life is Strange: True Colors sind gerade deutlich günstiger zu haben.

Im Sommer gibt’s traditionell wenige spannende Ankündigungen, dafür umso mehr saftige Rabatte auf Spiele. Perfekt also, wenn ihr ein paar Titel nachholen wollt, die ihr bisher verpasst habt! Euch steht der Sinn nach gemütlichen Abenden auf der Couch? Dann haben wir hier die besten Angebote des aktuellen PlayStation Sales für euch.

Bis wann läuft der PlayStation Sale? Alle hier gelisteten Angebote gelten bis zum 6. Juli 2023 um 00:59 Uhr. Also am besten bis zum 5. Juli kaufen.

Sale-Highlight: Dead Space Remake

15:49 Dead Space Remake - Testvideo zur grandiosen Neuauflage

Genre: Horror / Shooter | Entwickler: Motive Studios | Release: 27. Januar 2023 | Preis & Rabatt: 63 Euro (um 30 Prozent reduziert)

Die Neuauflage dieses Klassikers hat tatsächlich geschafft, was alle Remakes versuchen, aber oft genug nicht schaffen: Es macht seinen Vorläufer wirklich besser. Dead Space Remake ist ein Horror-Shooter der Extraklasse, der uns im Test an allen Fronten beeindruckt hat: Grafik, Sound, Gameplay, kurze Ladezeiten und so weiter.

Im Sale bekommt ihr die Digital Deluxe Edition (PS5) gerade für 63 Euro und damit fast 20 Euro günstiger als die (nicht rabattierte) Standard Edition. Darin stecken neben dem genialen Grundspiel noch ein paar ganz schicke Raumanzug-Cosmetics.

Weitere spannende Angebote im Sale

2:05 A Plague Tale: Requiem ist jetzt draußen und stimmt auf seine extrem düstere Welt ein

13:27 Life is Strange: True Colors - Trailer zeigt die magisch Stimmung & Gameplay

Schlagt ihr im aktuellen PlayStation Sale zu oder wartet ihr auf einen anderen Titel, der hoffentlich bald im Sale landet? Die großen Zugpferde God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West und Ghost of Tsushima sind ja diesmal nicht reduziert. Lasst uns gern wissen, wenn ihr noch andere spannende Angebote entdeckt, wir freuen uns immer über Tipps.