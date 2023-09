Bei Epic gibt's einen Notruf-Manager geschenkt, den 89 Prozent der Steam-Spieler empfehlen

Tatütata, die Polizei ist da - diese Woche auch bei Epic!

Hey, ihr da, stehenbleiben! Ihr seid festgenommen! Ihr alle! Euch wird vorgeworfen, eure neugierige Nase in diesen Artikel gesteckt zu haben, um zu erfahren, welches Spiel diese Woche im Epic Store verschenkt wird. Das habt ihr jetzt davon. Denn jetzt lassen wir euch erst wieder gehen, wenn ihr diesen Artikel zur Gänze gelesen habt. Und nicht schummeln, dann verzichten wir auch auf die Handschellen, ok?!

Diese Woche gibt es mit 911 Operator eine Notruf-Sim, in der es viel zu tun gibt. Wir waren für euch auf Streife und haben das Spiel nach seinem Alibi befragt. Herausgekommen ist dieser Untersuchungsbericht, der natürlich streng vertraulich ist.

Worum geht's in 911 Operator?

1:03 911 Operator - Im Trailer zum Notruf-Manager zählt jede Sekunde

Genre: Simulation | Release: 24. Februar 2017 | Entwickler: Jutsu Games Zum kostenlosen Spiel

Statt in die schicke Uniform eines Polizeibeamten schlüpft ihr in die Rolle eines Disponenten einer Notrufzentrale. Das klingt vielleicht nicht so heroisch, ist aber eine nicht weniger wichtige Aufgabe. Und im Winter ist es schön warm, während die Beamten draußen frieren, hehe.

Eure Aufgabe ist es, die eingehenden Notrufe blitzschnell zu bearbeiten. Ab und zu ist es schon damit getan, nur ein paar Erste-Hilfe-Anweisungen in den Hörer zu brüllen. Häufig müsst ihr aber schnell Kontakt zu Feuerwehr, Polizei oder Sanitätern herstellen und an den richtigen Ort entsenden, ohne dass Chaos entsteht. Verbrechen, Unfälle, andere Katastrophen - alles kommt vor.

Der Clou an der Sache: Ihr könnt in jeder beliebigen Stadt spielen! Im Freien Spiel gebt ihr einfach den Namen eurer Wunschsstadt ein und schon wird das Straßennetz heruntergeladen. Einmal in Bad Salzschlirf kostbare Leben retten, endlich werden Träume wahr!

Das sehen offenbar auch viele Steam-User so. Denn beim Epic-Konkurrenten kann sich 911 - Operator bei einer Gesamtwertung von Sehr positiv über stolze 13.641 wohlwollende Reviews freuen!

Habt ihr ebenfalls schon das ein oder andere Abenteuer in 911 - Operator erlebt? Wenn ja, würden wir echt gerne davon hören! Welche Notrufe sind bei euch eingetrudelt und wie habt ihr diese kniffligen Situationen gemeistert? Oder habt ihr bereits nach kurzer Zeit den Hörer aufgelegt und das Handtuch geworfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!