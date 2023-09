Großer Steam Sale zum 20. Jubiläum: 15 der erfolgreichsten Spiele aus den letzten 5 Jahren sind stark reduziert

Die größten Titel der letzten Jahre bekommen auf Steam Anerkennung - einige davon auch ein deutlich niedrigeres Preisschild.

Was wäre ein Geburtstag ohne Geschenke? Natürlich eine Trauerparty ohne Freude - und das will Steam zum 20. Jubiläum tunlichst vermeiden! Für besonders alte Steam-Accounts gibt’s komplett kostenfreie Überraschungen, der Rest kann sich zumindest auf stark reduzierte Spiele freuen.

Der Gaming-Gigant hat nämlich zur Feier die Top-Spiele der letzten 20 Jahre angeguckt und einige davon mit enormen Preisnachlässen bestückt. Wir haben uns die laut Steam erfolgreichsten Spiele der letzten fünf Jahre angeguckt und die besten Angebote für euch rausgepickt.

Spiele aus dem Jahr 2018

11:09 Shadow of the Tomb Raider - Testvideo: Große Emotionen und kleine Schwächen

Shadow of the Tomb Raider: Die Definitive Edition von Laras drittes Abenteuer seit dem Reboot lässt euch eine Maya-Apokalypse aufhalten, während die Archäologin immer und immer wieder auf’s Maul bekommt, sich aber irgendwie durchbeißt. Ihr könnt das Spiel übrigens auch auf Steam als Free Trial kostenlos ausprobieren, wenn ihr beim Kauf unentschlossen seid. (10 Euro, um 89 Prozent reduziert)

Assassin’s Creed Odyssey: Ihr wandert als Assassine durch die griechische Antike - oder zumindest als Vorläufer der Meuchelmörder-Bande. Die Rollenspiel-Elemente aus dem vorherigen Spiel Origins werden noch vertieft, die Open World bietet Aufgaben für dutzende, wenn nicht gar hunderte Stunden. (12 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Jurassic World Evolution: Hier könnt ihr euren eigenen Dino-Park gründen, gestalten und verwalten. Passt aber auf, dass kein T-Rex eure Besucher zu Mittag frisst. (9 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Monster Hunter World: Das erste Monster Hunter, das weltweit wie ein überdimensionales Großschwert eingeschlagen ist. Es erleichtert den Einstieg für Neuankömmlinge, verliert aber nichts an der motivierenden Lootspirale. (15 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Spiele aus dem Jahr 2019

PLUS 11:29 Platz 2: Red Dead Redemption 2 - »So schön können sich Story & Open World ergänzen«

Red Dead Redemption 2: Das Western-Epos rund um Arthur Morgan ist emotional, voller Details, aber dennoch riesig und einfach Weltklasse. Angeblich ist ein dritter Teil übrigens schon in Entwicklung bei Rockstar Games. (20 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Halo: Master Chief Collection: Sechs Spiele könnt ihr hier absahnen, eines legendärer als das andere. Ihr könnt nicht nur die Kampagnen der Spiele genießen, sondern euch auch in Multiplayer-Schlachten ums Überleben ballern. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Remnant: From the Ashes: Im Koop-Shooter müsst ihr gegen riesige Bosse antreten, damit die schon fast ausgestorbene Menschheit wieder aufblühen kann. Remnant 2 ist in diesem Jahr erschienen, unser Tester Sascha konnte vom Spiel nicht genug kriegen. (14 Euro, um 65 Prozent reduziert)

Spiele aus dem Jahr 2020

2:17 Launch-Trailer zu Borderlands 3 - Mit einem kleinen Dab mach sich Troy die Spieler zum Todfeind

Borderlands Collection: Pandoras Büchse: Das 2020 erschienene Borderlands 3 ist selbst zwar nicht reduziert, die massiv große Collection Pandoras Büchse aber sehr wohl. Da stecken alle Borderlands-Spiele drin, mit allen Zusatzinhalten, die es nur zu finden gibt. Normalerweise kostet dieses fette Paket 602 Euro, aktuell ist es aber um 91 Prozent reduziert und verläuft daher auf 60 Euro.

Microsoft Flight Simulator: In der Simulation könnt ihr die gesamte Welt in unterschiedlichsten Flugkörpern umrunden - wenn ihr genügend Speicherplatz zur Verfügung habt. Ein zweiter Teil wurde bereits angekündigt. (45 Euro, um 35 Prozent reduziert)

Spiele aus dem Jahr 2021

13:10 Ein rundum gelungenes Paket - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest

Mass Effect: Legendary Edition: Die Remastered-Collection der heißgeliebten Sci-Fi-Trilogie war noch nie so stark auf Steam reduziert wie jetzt. Als Commander Shepard müsst ihr mit eurer Crew eine Alien-Invasion stoppen - wenn ihr gerade nicht mit etwas Techtelmechtel beschäftigt seid. (12 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Resident Evil Village: Der achte Ableger der Horror-Reihe lässt euch nicht mehr nur gegen Zombies antreten, sondern auch gegen andere unheimliche Fabelwesen. Mit Lady Dimitrescus gibt’s auch eine Gegnerin, die nach gerade mal zwei Jahren schon fast ikonisch ist. (20 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Von Steams Top-Spielen aus dem Jahr 2022 sind leider keine Titel reduziert, deshalb springen wir direkt ins aktuelle Jahr:

Spiele aus dem Jahr 2023

10:33 Für mich als Formel-1-Idiot war der Story-Modus von F1 23 der perfekte Einstieg!

F1 23: Das neueste Formel-1-Spiel aus dem Hause Codemasters ist erst wenige Monate alt, ihr könnt den Titel aber schon jetzt billiger erhalten. Die kontroverseste Neuerung hat unseren Tester Sören übrigens vollkommen überzeugt. (54 Euro, um 40 Prozent reduziert)

Außerdem wollen wir euch diese vier Angebote nicht vorenthalten: Die sind zwar nicht unter den Top-Spielen aufgelistet, haben aber aktuell einen neuen Tiefstpreis! So billig habt ihr folgende drei Spiele also noch nie auf Steam gekriegt:

Resident Evil 4 (Remake): Auch in diesem Jahr erschienen, ist die Neuauflage des legendären vierten Resi-Spiels nahezu perfekt - das lassen jedenfalls die Steam-Reviews vermuten, die zu 97 Prozent positiv bewerten. (40 Euro, um 34 Prozent reduziert)

Dead Space (Remake): Gleich die nächste Horror-Neuauflage aus diesem Jahr und auch sie kann überzeugen. Als Sci-Fi-Techniker Isaac Clarke müsst ihr euch auf einem verlassenen Schiff gegen Aliens behaupten. (36 Euro, um 40 Prozent reduziert)

It Takes Two: Wer gerne im Splitscreen mit Partner oder Freunden spielt, sollte It Takes Two nicht verpassen. Das abwechslungsreiche Gameplay erfordert viel Teamwork, aber auch die Geschichte rund um eine bröckelnde Beziehung und das darunter leidende Kind wird schön erzählt. (14 Euro, um 65 Prozent reduziert)

Alle Angebote im Preisvergleich

Auch wenn die Party bei Steam läuft, wollen wir euch die aktuellen Preise bei den anderen Stores natürlich nicht vorenthalten. Hier also unsere Preisvergleichstabelle:

Werdet ihr eines der Spiele im Sale kaufen oder habt ihr die meisten ohnehin schon? Vielleicht schnappt ihr euch lieber einen älteren Top-Titel auf Steam oder seid ihr mit Baldur’s Gate 3, Starfield und bald auch noch Phantom Liberty mehr als genug versorgt? Was war euer letzter Schnapper auf Steam? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!