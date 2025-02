Kostenlos bei Steam + Co.: Dieses Wochenende wird euch mit 6 Gratisspielen sicher nicht langweilig

Es gibt einfach kaum etwas Besseres als Videospiele. Wobei, eine Sache gibt’s da doch noch: Videospiele, die euch keinen einzigen Cent kosten! An diesem Wochenende könnt ihr einige Titel gratis anspielen, manche davon dürft ihr auch für immer behalten. Wer eine Xbox zuhause stehen hat, profitiert diesmal besonders!

Highlight: Dragon Ball Xenoverse 2

1:41 Dragon Ball: Xenoverse 2 - Launch-Trailer stimmt auf Release ein

Genre: Fighting Game | Entwickler: Bandai Namco | Kostenlos spielbar bis: Sonntag, 23. Februar auf Xbox Series X|S und One

Nicht nur Son Goku hat ein Power-Level von über 9.000, auch das Spiel Dragon Ball Xenoverse 2 reiht sich dort ein. Okay, das lässt sich zwar schwer belegen, aber die Steam-Rezensionen geben der Klopperei zumindest auch eine Neun als erste Ziffer: 90 Prozent der Reviews sind nämlich positiv!

Auf Steam wird der Spaß aber nicht gespielt, sondern bleibt Xbox-Besitzern vorbehalten. Die dürfen sich über das Wochenende dann einen eigenen Charakter entwerfen, werden von bekannten Figuren aus dem Dragon-Ball-Universum trainiert, schlendern in Conton City herum und das Wichtigste natürlich: Kame Hame ….. HAAA!

Weitere kostenlose Spiele

One Piece: Pirate Warriors 4 - Anime-Fans haben dieses Wochenende viel zu tun, auch die Strohhutpiraten statten der Xbox einen kostenlosen Besuch ab. Hier wird ähnlich viel geprügelt, statt Kame Hame Ha gibt’s hier aber Gum Gum Pistol. Kostenlos spielen bis: 23. Februar auf Xbox Series X|S und One

- Anime-Fans haben dieses Wochenende viel zu tun, auch die Strohhutpiraten statten der Xbox einen kostenlosen Besuch ab. Hier wird ähnlich viel geprügelt, statt Kame Hame Ha gibt’s hier aber Gum Gum Pistol. New World: Aeternum - In dem MMO-Rollenspiel werdet ihr zu Beginn auf eine Insel angespült und könnt ab da alleine oder im Koop etliche Quests nachgehen. Natürlich lässt sich New World nicht an einem Wochenende durchspielen, dafür könnt ihr aber ein bisschen MMO-Luft schnuppern. Kostenlos spielen bis: 23. Februar auf Xbox Series X|S

- In dem MMO-Rollenspiel werdet ihr zu Beginn auf eine Insel angespült und könnt ab da alleine oder im Koop etliche Quests nachgehen. Natürlich lässt sich New World nicht an einem Wochenende durchspielen, dafür könnt ihr aber ein bisschen MMO-Luft schnuppern. Garden Story - In dem Cozy Game verkörpert ihr eine kleine Weintraube namens Concord, die zum neuen Wächter des Hains auserkoren wurde. Eure Aufgabe: Ihr müsst den anderen Obst- und Gemüsearten helfen, ihr Dorf wieder aufzubauen. Kostenlos holen und behalten bis: 27. Februar bei Epic

- In dem Cozy Game verkörpert ihr eine kleine Weintraube namens Concord, die zum neuen Wächter des Hains auserkoren wurde. Eure Aufgabe: Ihr müsst den anderen Obst- und Gemüsearten helfen, ihr Dorf wieder aufzubauen. World War Z Aftermath - Der Koop-Shooter lässt Horden aus hunderten Gehirnfressern auf euch los, die ihr mit schierer Feuerkraft von euch fernhalten wollt. Es lassen sich unterschiedliche Klassen wie Revolverheld und Arzt spielen und auch die Waffenwahl bietet einige Optionen. Hauptsache, die Zombies kriegen keine Geschmacksprobe von euch. Kostenlos holen und behalten bis: 27. Februar bei Epic

- Der Koop-Shooter lässt Horden aus hunderten Gehirnfressern auf euch los, die ihr mit schierer Feuerkraft von euch fernhalten wollt. Es lassen sich unterschiedliche Klassen wie Revolverheld und Arzt spielen und auch die Waffenwahl bietet einige Optionen. Hauptsache, die Zombies kriegen keine Geschmacksprobe von euch. Stellar Mess Chapter 1 - Das Point&Click-Adenture erscheint eigentlich erst am 27. Februar, das erste Kapitel könnt ihr aber jetzt schon gratis spielen. Ihr spielt einen argentinischen Comicbuch-Verkäufer in den 1990er Jahren, der sich in die fiktive Prinzessin Lanor aus einem Sci-Fi-Film verliebt hat … und wohl doch nicht so fiktiv ist. Klingt verrückt, ist es wahrscheinlich auch. Kostenlos holen und behalten bis: 27. Februar bei Steam

- Das Point&Click-Adenture erscheint eigentlich erst am 27. Februar, das erste Kapitel könnt ihr aber jetzt schon gratis spielen. Ihr spielt einen argentinischen Comicbuch-Verkäufer in den 1990er Jahren, der sich in die fiktive Prinzessin Lanor aus einem Sci-Fi-Film verliebt hat … und wohl doch nicht so fiktiv ist. Klingt verrückt, ist es wahrscheinlich auch.

Wenn ihr nichts dagegen habt, ein paar wenige Euro auszugeben, solltet ihr bei den Empfehlungen von Peter vorbeischauen - mit dabei ist Yes, Your Grace, ein fantastisches Mittelalter-Entscheidungsspiel! Noch mehr Spiele mit Rekord-Rabatt findet ihr im obigen Artikel. Wenn ihr selbst auf spannende Sales gestoßen seid oder kostenlose Spiele empfehlen könnt, teilt es mit uns gerne in den Kommentaren!