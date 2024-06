Netflix plant wohl einen kostenlosen Tarif für Deutschland und er soll sich an etwas orientieren, was wir seit Jahrzehnten kennen

Das meint der Experte: Aus Netflix’ Sicht ist ein kostenfreies Abo eine gute Idee. Viel mehr Leute werden versucht sein, ins Programm zu schnuppern, wenn sie nichts bezahlen müssen und womöglich bleibt ein kleiner Teil hängen und zahlt dann doch.



Klar ist, dass Netflix mit so einem Tarif seine Werbeeinnahmen steigern will. Mehr Werbung, die aufgrund des kostenlosen Abos mehr Leute sehen, ist starke Verhandlungsmasse gegenüber möglichen Kooperationspartner.



Ob so ein Tarif bei uns angenommen würde, lässt sich schwer sagen. Es stimmt zwar, dass wir Werbung im Free-TV gewohnt sind, auf der anderen Seite ist das genau der Grund, wieso viele von uns auf Streaming umgestiegen sind oder den TV einfach ausgeschaltet lassen.



Streaming entwickelt sich also vermutlich wirklich weiter in die Richtung, die es einst zu bekämpfen schwor.