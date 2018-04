Krypto-Mining - ASIC-Miner für 800 US-Dollar schlägt 8 Geforce GTX 1080

Bisher war es nicht möglich, die Krypto-Währung Ether mit speziellen Chips (ASICs), die nur für diesen Zweck entworfen wurden, zu berechnen. Daher griffen die Miner zu eigentlich für PC-Spieler gedachten Grafikkarten, die sich flexibel programmieren lassen.

Die Berechnungen für Ether waren eigentlich so ausgelegt, dass ein ASIC nur sehr schwer zu entwerfen sein sollte, doch der Hersteller Bitmain hat dieses Problem anscheinend gelöst und nimmt nun Vorbestellungen für seinen Antminer E3 an, der nur 800 US-Dollar kostet, was im Vergleich zu Gaming Grafikkarten sehr günstig wäre und eventuell Entlastung bringen könnte.

» Kryptowährungen und Mining – Was ist das und wie funktioniert es?

Leistung wie acht Geforce GTX 1080

Die Hashrate, die die Rechenleistung für das Ether-Schürfen angibt, liegt bei 180 MH pro Sekunde bei einem Stromverbrauch von 800 Watt. Diese Rechenleistung entspricht bis zu acht Geforce GTX 1080, die zusammen aber mehr Strom verbrauchen. Außerdem ist Bitmain dafür bekannt, die Rechenleistung der eigenen Produkte sehr konservativ einzuschätzen und mit Optimierungen der Software könnte die finale Leistung sogar noch höher liegen. Das ist sogar eine offizielle Aussage von Bitmain, die zudem bis zur Auslieferung des Antminer E3 im Juli 2018 auch noch eine bessere Energieeffizienz versprechen.

Für 800 US-Dollar und dem Stromverbrauch von 800 Watt könnte die neue Mining-Hardware für viele Krypto-Miner eine sehr attraktive Alternative zu Grafikkarten sein. Bei Bitcoin sind die Mining-Produkte von Bitmain ohnehin schon Marktführer. Allerdings bleiben Grafikkarten noch immer flexibler einsetzbar.

Diskussionen um Maßnahme gegen ASICs

Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Berechnungen für das Schürfen von Ether absichtlich geändert werden, um dafür zu sorgen, dass ASICs nicht verwendet werden können. Die entsprechenden Diskussionen laufen bereits. Das könnte zu einer Hardfork führen, bei der dann eine neue Ether-Währung mit anderer Berechnungsweise abgespalten wird - aber die Rolle der offiziellen ETH-Währung übernimmt. Üblicherweise wird dann auch die alte Version nicht aufgegeben, ist aber deutlich weniger wert.