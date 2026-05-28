»Ich wusste nicht, dass das unser letzter Kontakt ist«: Spieler bekam ein Steam-Geschenk von einem Freund direkt aus der Notaufnahme

Für einen Steam-User hat Subnautica eine herzzerreißende Bedeutung.

So viel uns Spiele auch Spaß machen, manchmal verbinden wir zwangsläufig auch schmerzhafte Erinnerungen mit ihnen. Manche Titel behandeln von sich aus emotionale Themen, andere helfen uns vielleicht durch schwere Zeiten.

Bei einem Steam-User ist es weder das eine noch das andere. Auf Reddit teilt Franci93 die letzte Interaktion mit einem Freund, bevor dieser starb - und die Community weint mit.

Subnautica aus der Notaufnahme

Der Post auf Reddit hat unglaublich viele User berührt. Fast 80.000 Upvotes und über 1.000 Antworten sammeln sich hier. Franci93 schreibt: »Ich wusste nicht, dass das unser letzter Kontakt sein würde … Er schickte mir ein Spiel aus der Notaufnahme.«

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Auf dem Bild ist das Unterwasser-Survival-Spiel Subnautica zu sehen. Darunter die Nachricht, die der Freund mitschickte, als er Franci93 das Geschenk auf Steam machte.

Hey, ich bin immer noch im Krankenhaus, aber ich habe Steam Mobile geöffnet und gesehen, dass es im Sale und auf deiner Wunschliste ist. Hoffe, du hast Spaß damit, Fran.«

Im Post führt Franci93 die Geschehnisse etwas weiter aus: »Ich bat ihn monatelang, einen Arzt aufzusuchen, aber er tat es erst, als es unerträglich wurde.« Die Erfahrung sei bittersüß gewesen und Franci93 habe noch immer nicht alles verarbeitet. In den Kommentaren schreibt der User außerdem, dass Subnautica das Spiel war, das er oder sie schon eine ganze Weile haben wollte, der Freund davon aber eigentlich nichts wissen konnte.

Falls das für euch jetzt schon zu emotional ist, dann solltet ihr lieber nicht in die Kommentare schauen, denn die Community teilt hier eigene tragische Geschichten, die sie mit Spielen verbindet.

SorryConfusion9186 schreibt beispielsweise: »Mann, diese Nachricht wird dir jedes Mal in den Sinn kommen, wenn du das Spiel in deiner Bibliothek siehst«, woraufhin Ed19627 antwortet:

Meine Frau starb am 11.02.2022, und ich spielte gerade Forza Horizon 5, als ich den Anruf bekam. Ratet mal, welches Spiel ich seitdem nicht mehr spiele? Jedes Mal, wenn ich daran dachte, es zu spielen, musste ich an diesen Anruf denken.

7:40 Subnautica - Video zum Test: Warum ist es das beste Singleplayer-Survivalspiel?

Autoplay

Von Anekdoten finden sich im Thread eine ganze Menge. Wenn ihr also genügend Taschentücher parat habt, lest euch gerne mal ein paar durch und hinterlasst einen lieben Kommentar.

Daneben finden sich natürlich auch zahlreiche Beileidsbekundungen und ein kleiner Hinweis auf Subnautica selbst. Rattiepalooza rät Franci93: »Wenn es so weit ist, gibst du uns Bescheid, dass du eine Kapsel für ihn abgeworfen hast? Du wirst am Ende des Spiels verstehen, was ich meine.«

Damit bezieht sich der User auf eine Mechanik, die am Ende des Spiels zum Tragen kommt. Ziel von Subnautica ist es, den überfluteten Planeten zu verlassen. Sobald man die rettende Fluchtrakete erreicht, bekommt man die Möglichkeit, eine Zeitkapsel mit einer Nachricht zu füllen. Wenn euer Spiel mit dem Internet verknüpft ist, kann diese Kapsel dann im Spiel anderer Subnautica-Spielerinnen und -Spieler gefunden werden.

Nicht selten widmen die Frisch-Entkommenen diese Nachrichten verstorbenen Freunden, wie auch Rattiepalooza selbst schreibt: »Ich habe eine für meinen Freund Michael geschrieben. Ich habe so viele andere gefunden, die ihre Erinnerungen verstorbenen Freunden gewidmet haben – und ich weine um sie alle, empfinde aber gleichzeitig Freude darüber, dass wir sie überhaupt in unserem Leben hatten.«

Und besser könnte man diesen Artikel auch nicht abschließen.