Sonys TV-Line-up für 2026 steht fest: Die Technologie hinter dem neuen Spitzenmodell wird euch jetzt öfters begegnen

Sony bringt 2026 gleich mehrere spannende Modelle. Die Namensgebung ist aber ziemlich verwirrend.

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Jonas Herrmann
28.05.2026 | 11:00 Uhr

Der Bravia 9 II ist das neue Top-Modell von Sony. (Bildquelle: Sony) Der Bravia 9 II ist das neue Top-Modell von Sony. (Bildquelle: Sony)

Der japanische Tech-Gigant Sony hat mittlerweile all seine TV-Modelle für 2026 enthüllt und geht vor allem im Bereich »True RGB« in die Vollen. Bei der Namensgebung herrscht aber akute Stolpergefahr.

Sony setzt voll auf True RGB

Nach Jahren, in denen es vor allem um kleinere Verbesserungen und Anpassungen ging, schickt sich 2026 an, mal wieder ein richtig spannendes Jahr für Heimkino-Fans zu werden. RGB-LEDs kommen nämlich endlich vermehrt auf den Markt und könnten am OLED-Thron rütteln.

Sony ist ganz vorne mit dabei und liefert mit dem »Bravia 9 II« und dem »Bravia 7 II« gleich zwei Modelle in verschiedenen Größen, die die neue »True RGB«-Technologie nutzen. Das neue Flaggschiff könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

Video starten 2:43 Bravia 9 II: Sony stellt das neue TV-Flaggschiff mit True RGB vor

Während der »Bravia 9 II« mit 65, 75, 85 und 115 Zoll auf den Markt kommen wird, gibt es den »Bravia 9 II« zusätzlich auch mit 50, 55 und 98 Zoll, dafür aber nicht in der ganz großen Ausführung mit 115 Zoll.

Hier das gesamte Line-up für 2026:

NameDisplay-TechnologieGrößen
Bravia 9 IITrue RGB65, 75, 85 und 115 Zoll
Bravia 7 IITrue RGB50, 55, 65, 75, 85 und 98 Zoll
Bravia 8 IIQD-OLED55 und 65 Zoll
Bravia 8W-OLED55 und 65 Zoll
Bravia 5mini-LED55, 65, 75 und 85 Zoll
Bravia 3 IILED43, 50, 55, 65, 75, 85 und 100 Zoll
Bravia 2 IILED43, 50, 55, 65 und 75 Zoll

Die Auswahl ist also groß und wer der neuen RGB-Technologie noch nicht traut, bekommt mit den beiden OLED-Modellen auch noch zwei stark ausgestattete Alternativen mit der aktuellen Top-Technologie.

Kollege Lorenz hatte übrigens schon die Möglichkeit, sich die neuen TV-Flaggschiffe von Sony genauer anzusehen, und prophezeit für OLED-Modelle schwere Zeiten.

Bei der Namensgebung hat sich Sony aber einmal mehr selbst übertroffen. Die römischen Ziffern sollen zwar als »Mark 2« ausgesprochen werden, trotzdem ist etwa »Bravia 2 II« schon jetzt ein echter Stolperstein. Auch abseits davon könnten die unterschiedlichen Namen für viele Menschen schlicht verwirrend sein, da sie kaum verraten, was sich eigentlich dahinter verbirgt.

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