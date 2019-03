Kündigungen bei Valve - 13 Mitarbeiter müssen gehen, angeblich VR-Abteilung betroffen

Im Gespräch mit The Verge bestätigte Valve, dass sie 13 festangestellte Mitarbeiter und diverse Auftragnehmer entlassen hat. Unbestätigten Quellen zufolge arbeiteten diese in Valves Hardware-Abteilung an VR-Geräten.

Letzteres behauptet zumindest der Reddit-Nutzer 2flock. Dieser hat eigenen Angaben zufolge einen Kontakt bei Valve und leakte bereits in der Vergangenheit Fotos des nächsten VR-Headsets des Steam-Entwicklers. Eine weitere Bestätigung gibt es von einem Mitglied des VR Teams bei Valve. Nat Brown teilte kürzlich auf Twitter mit, dass er seit dem 7. Februar nicht mehr Teil des Teams ist.

ohai :) so as of 7 Feb I'm no longer doing VR at Valve - if I left your question unanswered or your bug unfixed, DM or natbro@gmail.com - happy to help connect you with good folks still there! kthxbye!