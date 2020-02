Laptop für 19.000 Euro mit zwei RTX 2080 und 28 TByte SSD-Speicher

Wie viel Hardware bekommt man in einem Laptop unter? Das dürften sich die Ingenieure bei Eurocom gefragt haben, als sie den Sky X9C entworfen haben. Bis zu 28 Terabyte Speicher und zwei Nvidia Geforce RTX 2080 passen in das konfigurierbare Luxus-Notebook. Doch das ist längst nicht alles.

In der Maximalkonfiguration können drei M.2-Slots mit jeweils 4,0 TByte NVMe-SSDs belegt werden, die Eurocom mit 3.000/1.400 MB Lesen und Schreiben angibt. Auf Wunsch werden diese in einem RAID-5-Verbund vorkonfiguriert. Zusätzlich können auch noch zwei 8,0 TByte SATA-SSDs verbaut werden.

Was ist RAID?

RAID steht für »redundant array of independent disks« und bietet die Möglichkeit, Festplatten oder SSDs miteinander zu einem logischen, also nur virtuell existenten Laufwerken zu verbinden. Die Vorteile unterscheiden sich je nach RAID-Level (typischerweise 0,1,5). Höhere Performance kann erzielt werden, indem Daten zwischen den Platten verteilt werden. Mehr Sicherheit vor Datenverlust wird durch das Spiegeln der Daten erzielt. Es gibt auch verschiedene Mischformen.