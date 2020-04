Neue Nvidia-Grafikkarten: KI-Berechnung als Wunderwaffe für Notebooks?

Nvidia hat ein neues Lineup der sogenannten »Geforce-powered Laptops« inklusive neuer Grafikkarten angekündigt. Insgesamt über hundert Geräte verschiedener Hersteller werden demnach mit den neuesten GTX- und RTX-Grafikkarten ausgestattet, letztere in Form der RTX-2000-Super-Reihe.

Zusammen mit Nvidias Max-Q-Technologie sollen diese deutlich effizienter sein als ihre Vorgänger. Mit DLSS 2.0 verspricht Nvidia zudem einen Performance-Sprung oder auch höhere Akkulaufzeiten. Wird die KI-Berechnung damit zur Wunderwaffe für Notebooks?

Bessere Effizienz durch DLSS 2.0

Erst vor kurzem führte Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) in der Version 2.0 ein. Die Grundidee dahinter ist, per KI-gestützter Berechnung mit einer niedrigeren Auflösung eine vergleichbare oder gar bessere Bildqualität zu erreichen wie in einer höheren Auflösung ohne Hilfe der KI.

Das ermöglicht bei gleichbleibender Qualität höhere fps - oder auch das Schonen von Ressourcen, wenn die fps begrenzt werden, wodurch der Akku weniger stark beansprucht wird.

Laut Nvidia halten Laptop-Akkus im Zusammenspiel zwischen DLSS 2.0 und der BatteryBoost-Technologie während des Spielens um bis zu 20 Prozent länger. Wie realistisch die Angaben in der Praxis sind, werden jedoch erst unabhängige Tests zeigen.

Welche neuen mobilen Grafikkarten gibt es?

Insgesamt gibt es ein neues GTX- und zwei RTX-Modelle für Laptops in je zwei Varianten. In der Übersicht vergleichen wir letztere mit ihren jeweiligen Non-Super-Pendants (via Videocardz).

Rechenkerne Boost-Takt Speicher TGP* RTX 2080 Super (Max-Q) 3.072 1.080 - 1.560 MHz 8GB GDDR6, 14 Gbps 150+/80 W RTX 2080 (Max-Q) 2.944 1.095 - 1.590 MHz 8GB GDDR6, 14 Gbps 150/80 W RTX 2070 Super (Max-Q) 2.560 1.150 - 1.380 MHz 8GB GDDR6, 14 Gbps 115/80 W RTX 2070 (Max-Q) 2.304 1.125 - 1.455 MHz 8GB GDDR6, 14 Gbps 115/80 W GTX 1650 Ti (Max-Q) 1.024 1.200 - 1.485 MHz 4GB GDDR6, 12 Gbps 55/35 W

*Total Graphics Power

Was ist Nvidias Max-Q? Damit bezeichnet Nvidia ein auf Energieeffizienz getrimmtes Design. In der Praxis bedeutet es meist etwas niedrigere Taktraten der GPU im Vergleich zu regulären Modellen ohne Max-Q-Zusatz.

Die (Spiele-)Leistung sinkt dadurch etwas, auf der anderen Seite gilt das aber auch für die jeweils entstehende Abwärme. Entsprechende Notebooks können deshalb potenziell flacher sein und/oder leiser zu Werke gehen.