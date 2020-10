RTX 3070: Geleakte Benchmarks im Vergleich zur RTX 2080 Ti

Wie schnell ist Nvidias Geforce RTX 3070? Die Frage ist zwar abgedroschen, dennoch geht es eigentlich einzig und allein darum. Hardware-Leaker _rogame (@_rogame) und die Kollegen von Videocardz liefern hier nun erste konkrete Antworten. Und es sieht so aus, als hätte Nvidia im Rahmen der Ampere-Vorstellung im September nicht zu viel versprochen.

Auf Augenhöhe mit RTX 2080 Ti in synthetischen Benchmarks

Laut Daten von Videocardz ist die Geforce RTX 3070 in den synthetischen Benchmarks von 3DMark in etwa auf Augenhöhe das Turing-Flaggschiff Geforce RTX 2080 Ti - oder liegt nur knapp dahinter.

Die Ergebnisse im Überblick und im Vergleich zur RTX 2080 Ti und RTX 3080:

Fire Strike Ultra Fire Strike Extreme Time Spy Time Spy Extreme Port Royal RTX 3080** 10.789 21.033 17.653 8.909 11.529 RTX 3070* 8.749 17.115 13.945 6.907 8.324 RTX 2080 Ti** 8.510 17.410 14.633 7.100 9.027

*Bei der RTX 3070 soll es sich um ein Custom-Modell handeln, welches mit den Referenzwerten betrieben wurde.

**Durchschnittsergebnisse laut 3DMark.

Nachteile bei Raytracing: Lediglich im Raytracing-Test Port Royal schneidet die RTX 3070 deutlich schlechter ab als die RTX 2080 Ti. Das verwundert allerdings nicht, schließlich verfügt die 3070 über 46 Raytracing-Kerne, die 2080 Ti über 68.

Wer sich eine der neuen Geforce-Grafikkarten zulegen will, braucht natürlich auch die richtige Hardware. Im Upgrade-Guide zur RTX 3080 erklären wir euch, welche PC-Komponenten die beste Performance garantieren - und wie viel sie kosten.

Etwas schneller als RTX 2080 Ti in Spielen

Viel entscheidender als die Ergebnisse in synthetischen Benchmarks ist jedoch die Performance in Spielen. Hardware-Leaker _rogame (via Videocardz) will hier Zahlen aus dem integrierten Benchmark von Ashes of the Singularity vorliegen haben.

Demnach liegt die RTX 3070 in 1080p- sowie 1440p-Auflösung knapp vor der RTX 2080 Ti. Nur in 2160p-Auflösung kann sich das einstige Flaggschiff vor der RTX 3070 behaupten.

Die Ergebnisse im Überblick und im Vergleich zur RTX 2080 Ti und RTX 3080:

Crazy 4K DX12 Custom 2.560 x 1.080 DX12 Crazy 1080p DX12 RTX 3080 89 FPS 103 FPS 106 FPS RTX 3070 74 FPS 89 FPS 94 FPS RTX 2080 Ti 75 FPS 87 FPS 93 FPS

Abstand zur RTX 3080 überschaubar: Die Zahlen aus Ashes of the Singularity deuten zudem an, dass die RTX 3070, abhängig von der Auflösung, zwischen 14 (Full-HD) und 19 Prozent (4K) hinter der RTX 3080 liegt.

Preis und Release: Die RTX 3070 kostet als Founders Edition 500 Euro. Release ist am 29. Oktober, also einen Tag nach der Vorstellung von AMDs Radeon RX 6000.