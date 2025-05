Mit Gravel-Look und starkem Motor: Lemmo stellt neues smartes E-Bike Green Explorer PRO vor

Das neue Green Explorer PRO von Lemmo ist ab sofort verfügbar.

Lemmo bringt mit dem Green Explorer PRO ein neues smartes E-Bike auf den Markt, das urbane Mobilität mit Gravelbike-Performance verbinden soll.

Dank der bekannten smarten Features wie Wegfahrsperre und Alarmanlage, starkem Motor und robuster Ausstattung richtet sich das neue Modell an alle, die nicht nur von A nach B wollen – sondern auch gern mal den Umweg durchs Gelände nehmen.

Für Stadt, Schotter und alles dazwischen

Der Explorer PRO wurde laut Lemmo für alle entwickelt, die mehr von ihrer Fahrt erwarten . Gemeint ist: mehr Reichweite, mehr Kontrolle, mehr Flexibilität. Dabei kombiniert das Rad bewährte Gravelbike-Komponenten mit einem kräftigen E-Antrieb.

Herzstück ist der firmeneigene Motor mit 56 Nm Drehmoment, der bereits im Lemmo MAX verbaut ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass damit auch hügelige Strecken kein Problem darstellen.

Hochwertige Ausstattung ab Werk

Bei der Ausstattung setzt Lemmo auf teils bekannte Komponenten. An Bord sind unter anderem:

Shimano GRX RX812 Schaltgruppe (1x11-Gang) für sportliche Schaltvorgänge

(1x11-Gang) für sportliche Schaltvorgänge Continental Terra Trail Reifen , die sowohl auf Asphalt als auch auf Schotter gut greifen

, die sowohl auf Asphalt als auch auf Schotter gut greifen Hydraulische Scheibenbremsen für präzise Bremsleistung bei jedem Wetter

für präzise Bremsleistung bei jedem Wetter Carbon-Sattelstütze und ergonomischer Sattel für Komfort auf langen Strecken

und ergonomischer Sattel für Komfort auf langen Strecken 440 mm Dropbar-Lenker mit 20° Flare für bessere Kontrolle im Gelände

Das Bike gibt es übrigens nur in Ketten-Variante und nicht mit Carbonriemen.

Das Design ist gewohnt elegant und auffällig: Die Lackierung in Pantone 618C Mustard Green sorgt für einen eigenständigen Look, der sich vom Einheitsgrau vieler anderer Modelle abhebt.

Gravelbike trifft E-Mobilität

Mit dem Green Explorer PRO bringt Lemmo zwei Welten zusammen: die wachsende Beliebtheit von Gravelbikes und die Alltagstauglichkeit moderner E-Bikes. Statt sich zwischen Sportgerät und Pendler-Bike entscheiden zu müssen, sollen Nutzer hier beides bekommen.

Die Geometrie und Ausstattung orientieren sich dabei an klassischen Gravelbikes, während Antrieb und Zusatzfunktionen das Rad für längere oder anspruchsvollere Touren aufrüsten.

Zielgruppe dürften hier also vor allem Leute sein, die es sportlich mögen. Darüber hinaus hat Lemmo auch noch das Lemmo One MK2 (Test) sowie das Lemmo One MK2 MAX (Test) im Gepäck.

Verfügbarkeit und Preis

Das Green Explorer PRO ist als Limited Edition im Onlineshop von Lemmo ab sofort erhältlich. Der Preis liegt bei 2.190 Euro ohne Smartpac (Akku). Mit Akku sind 3.090 Euro fällig.

Ob das Konzept aufgeht, werden erste Testberichte zeigen. Wer aber ein stylisches, vielseitiges E-Bike mit cleverer Technik sucht, sollte das PRO-Modell auf dem Radar haben.