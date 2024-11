Lemmo One R.A.W: Lemmo veröffentlicht streng limitierte Sonderedition seines innovativen E-Bikes

Von dem Lemmo One R.A.W. gibt es nur 200 Exemplare.

Lemmo bringt ein neues Sondermodell seines innovativen Lemmo One -E-Bikes auf den Markt: Das Lemmo One R.A.W. Diese auf 200 Stück limitierte Engineer’s Edition soll erstklassige Handwerkskunst mit modernster Technologie verbinden und das Lemmo One in seiner reinsten Form darstellen.

Neues Design mit Metall-Finish

Die Besonderheit des Lemmo One R.A.W. ist der Rahmen. Der hebt sich optisch durch ein handgebürstetes Metall-Finish von den anderen Modellen ab. Eine transparente Schutzbeschichtung soll den rohen Look erhalten und gleichzeitig optimal vor Abnutzung schützen.

Die Rahmenkonstruktion wurde laut Lemmo so optimiert, dass der Energieverbrauch während der Produktion minimal bleibt.

Nicht nur für Sammler

Diese Sonderedition ist auf 200 Exemplare begrenzt. Jedes Bike trägt eine eingravierte Seriennummer, die es zu einem Unikat macht, zumal auch der Rahmen bei jedem Modell einzigartig gefertigt sein soll. Durch die Lack-Schutzschicht soll es sich aber auch für den täglichen Einsatz eignen.

Die besondere Ausstattung im Überblick

Die Lemmo-Bikes sind für ihre innovativen Ansätze bekannt, darunter ein Akku, der auch als Powerbank fungiert, sowie ein vom Hinterrad entkoppelbarer Motor. So verwandelt ihr das E-Bike zum Bio-Bike ohne Motorwiderstand.

Das R.A.W.-Modell bietet neben dem neuen Rahmen-Finish folgende Ausstattung, die unter anderem schon beim MK2 und MK2 MAX verbaut ist:

Universelle Handyhalterung im Lenkervorbau

Gefederter Sattel

Komfortlenker

WTB-Reifen

Darüber hinaus bietet die Sonderedition ebenfalls einen Gepäckträger, das entnehmbare Smartpac (Akku und Powerbank in einem) sowie einen 40-Nm-Hinterradmotor. Das Modell ist in drei Größen sowie wahlweise mit Kette und 10-Gang-Schaltung oder Gates-Riemen als Singlespeed-Variante erhältlich.

Zuletzt hatten wir übrigens das Lemmo One MK2 sowie das für ländlichere Umgebungen ausgelegte Lemmo One MK2 MAX im Test.

Preis und Verfügbarkeit

Das Lemmo One R.A.W. ist ab sofort ab 2.999 Euro bei Lemmo verfügbar. Damit ist es knapp 700 Euro teurer als das Lemmo One MK2 (2.289 Euro). Im Preis enthalten sind die gefederte Sattelstütze, die separat für 119 Euro erhältlich ist, sowie den Komfortlenker für 49 Euro extra.

Sind solche Sondermodelle für euch interessant? Welches der Lemmo-Modelle gefällt euch bisher am besten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.