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Harry Potter: Hexen und Zauberer sind Ewigkeiten falsch auf Besen geritten, die HBO-Serie will das jetzt richtig stellen

Neue Details von einer Messe in Las Vegas zeigen, wie die Quidditch-Uniformen in der Serie aussehen und dass Besen wohl ein wenig anders geflogen werden als wir es kennen.

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Marie-Lena Höftmann
07.06.2026 | 13:16 Uhr

Steigbügel für Besen braucht es beim neuen Quidditch nicht mehr. Bildquelle: Warner Bros. Steigbügel für Besen braucht es beim neuen Quidditch nicht mehr. Bildquelle: Warner Bros.

Es ist zwar noch nicht einmal richtig Sommer, wir rücken Weihnachten 2026 aber trotzdem immer näher. Und das bedeutet, dass auch der Serienstart für die Harry-Potter-Serie langsam aber sicher auf uns zukommt.

Seit jeher trudeln hier und da über verschwommene Bilder vom Set Details zu HBOs Neuverfilmung ein, Warner Bros. liefert dieses Mal aber selbst neue Infos.

Auf der Licensing Expo 2026 in Las Vegas wurden neue Quidditch- und Schuluniformen präsentiert, die schon mal einen Vorgeschmack für kommende Änderungen liefern. Denn der Schulsport war HBO bisher wohl ein wenig zu unrealistisch.

Quidditch wird aerodynamischer

Beim Messestand zur Serie gab es ein paar Schaufensterpuppen in den neuen Hogwarts-Trachten zu bestaunen. Die interessantesten Details lieferten aber wohl die kleinen Texttafeln, die die Ausstellungsstücke in Kontext brachten.

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Dort steht nämlich nicht nur beschrieben, woher die Inspiration für die Designs stammt, sondern auch wie genau die Sportlerinnen und Sportler beim Quidditch auf dem Besen sitzen:

In unserer Version von Quidditch liegen die Spieler horizontal auf den Besenstielen, die Beine nach hinten gebeugt und umeinander geschlungen.

Video starten 2:04 Harry Potter: HBO zeigt endlich den ersten Trailer zur neuen Zauberer-Serie – und wir müssen nur noch bis Weihnachten warten!

Wenn ihr euch an das Quidditch aus den Filmen zurückerinnert, fällt euch vielleicht ein, dass die Besen dort sogar Steigbügel an der unteren Seite hatten. Das war besonders fürs Werfen und Fangen praktisch, fürs Fliegen ist das aber wohl eher hinderlich.

Beim Konzipieren der Kostüme für die Harry-Potter-Serie habe man sich deshalb an echten Vorbildern aus der Sportwelt orientiert. Zum einen soll die Eleganz von Fechtbekleidung rüberkommen, zum anderen wurde man vom ergonomischen Design von Motocross-Kleidung inspiriert. Das soll vor allem die gebeugte Beinhaltung unterstützen und noch genug Platz für Knie bieten.

Auch die Jacken wurden speziell für luftige Höhen konzipiert. Schlank genug, um der Aerodynamik nicht im Wege zu stehen, bieten sie dennoch Schutz vor Regen und Wind. Wir würden trotzdem nicht empfehlen, sich damit auf einen Besen zu setzen und irgendwo runterzuspringen.

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Nach Veröffentlichung des ersten Trailers mischte sich unter die Vorfreude bisher auch eine ordentliche Portion Skepsis. Denn irgendwie sieht die »neue« Serie für viele doch noch zu sehr nach den »alten« Filmen aus. Zumindest beim Quidditch dürfen wir jetzt aber gespannt sein, wie genau die neue Ergonomie im Bewegtbild zum Tragen kommt.

Die erste Staffel der Harry-Potter-Potter erscheint an Weihnachten 2026 auf HBO Max- Weitere Infos dazu findet ihr oben in der Link-Box.

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