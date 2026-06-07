Im neuen God of War spielt ein Star aus The Boys einen kämpfenden Wackelpudding und die Fan-Reaktionen sind pures Gold

Fans von The Boys dürfen sich freuen. Bildquelle: Amazon Prime Video (links).

God of War Laufey wurde enthüllt und geht in vielen Punkten andere Wege als die beiden Vorgänger. So spielt ihr dieses Mal nicht der Göttertöter Kratos, sondern seine verstorbene Frau Faye, die im Totenreich das Erbe ihres Mannes fortführt. Auch Atreus ist dieses Mal nicht mit von der Partie, allein seid ihr aber trotzdem nicht.

Euch begleitet ein gigantischer Würfel aus Wackelpudding, der von The-Boys-Star Jack Quaid gespielt wird. Auf Social Media sorgt das für haufenweise lustige Reaktionen.

Oi, Cubie!

23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War: Laufey setzen neue Maßstäbe

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Der kosmische Wackelpudding heißt Phranque und wird zusammen mit dem sprechenden Schwert Rue von Faye gefunden. Was Phranque dort im göttlichen Totenreich treibt, wissen wir noch nicht. Aber sagen wir mal so, Wackelpudding wird nicht ohne Grund auch Götterspeise genannt ...

Die Stimme und das Motion-Capturing übernahm Jack Quaid, den ihr womöglich als Hughie in The Boys oder Nathan in Mr. No Pain kennt. Die Newsplattform DiscussingFilm hat auf X einen Ausschnitt der Dreharbeiten veröffentlicht, und in der Kommentarspalte geht es humorvoll zu.

Ein großer Teil der Kommentare findet es merkwürdig (aber auch fantastisch), dass Quaid tatsächlich in einen Gerüstwürfel gesteckt wurde, um Motion-Capture aufnahmen zu machen.

AFC Kingy: Als ob die den Mann wirklich wie einen Würfel angezogen haben.

Pushpender Shekhawat: Jack Quaid wurde von Homelanders schlimmsten Albtraum zu einem verdammten sprechenden Würfel. "Wir müssen irgendwie die Motion-Capture-Leute bezahlen" in Bestform.

Auch der Name Phranque sorgt für Aufsehen.

Zoey Richardson: Oscarwürdiger Schauspieler. Legendäres Franchise. Charaktername: Phranque.💀

Kiko: Phranque mit PH schickt mich in eine ganz andere Dimension.

Natürlich dürfen aber auch Anspielungen zu The Boys nicht fehlen. So schlüpft ein Nutzer etwa fiktiv in die Rolle von Billy Butcher:

Aad de Mos (reboot): Oi Cubie, wir werden die f*****g Götter töten.

Es gibt aber auch positives Feedback:

The Series & Movie Feed: Jack Quaid lebt gerade wirklich den Traum. Er beendet The Boys und springt direkt dazu, einen sensiblen Space-Würfel namens Phranque zu spielen. Seine Stimme passt perfekt zu dem ernsten und trotteligen Begleiter.

Weitere Infos zu Release, Gameplay, Story und Co. von God of War Laufey gibt's in der Linkbox weiter oben im Artikel. Dort findet ihr außerdem Alternativen zu The Boys, die ihr schon jetzt komplett schauen könnt. Unsere Entertainment-Redakteurin hat neun interessante Tipps herausgesucht, bei denen für jeden Fan etwas dabei sein dürfte.