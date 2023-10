Lenovo Legion Go: Der Handheld, der Nintendo Switch mit Steam Deck fusioniert - Preis, Release und Specs

Der Lenovo Legion Go ist ein PC-Gaming-Handheld mit abnehmbaren Controllern. (Bild: Lenovo)

Der Lenovo Legion Go ist nur noch wenige Tage entfernt. Dabei handelt es sich um eine Handheld-Konsole für PC-Spiele - eine immer beliebter werdende Produktkategorie.

Mit dem Legion Go macht Lenovo vor allem dem Steam Deck und dem ASUS ROG Ally Konkurrenz. Wir durften den neuen Handheld schon in den Händen halten. Unseren ersten Eindruck zusammen mit Tech like Vera könnt ihr bei GameStar Talk ansehen oder anhören:

31:03 Das Lenovo Legion Go und die riskante Handheld-Zukunft - mit Tech like Vera

Wir fassen euch hier die wichtigsten Daten zum neuen Handheld-PC zusammen.

Release

31. Oktober 2023: Der Legion Go erscheint in etwa einer Woche und ist wie der ASUS Rog Ally über Händler wie Media Markt, Saturn und Amazon verfügbar - das Steam Deck ist zwar günstiger, kann aber weiterhin nur über Valve bestellt werden.

Preis

800 Euro: Der Lenovo Legion Go erscheint zum selben Preis wie der ASUS ROG Ally. Diese 800-Euro-Variante wird auch den Z1-Extreme-Chip verwenden. Ob später eine günstigere Version mit dem schwächeren Z1-Prozessor erscheinen wird, ist aktuell unklar. Auf Lenovos Webseite wird dieser zumindest mit aufgelistet.

Prozessor und Betriebssystem

AMD Ryzen Z1 Extreme: Auch hier gibt es wieder eine Gemeinsamkeit mit dem ASUS Rog Ally. Der Z1 Extreme konnte sich schon im Handheld-PC der taiwanesischen Hersteller beweisen und bietet eine hohe Leistung für unterwegs.

Das sind die technischen Daten:

Zen-4-Architektur

RDNA 3-Grafik

8,6 TFLOPS

8 Kerne, 16 Threads

Basis-Taktrate: 3,3 GHz

Maximale Boost-Taktrate: 5,1 GHz

TDP: 9 bis 30 Watt

L2 Cache: 8 MB

L3 Cache: 16 MB

Grafikkerne: 12

Als Betriebssystem ist Windows 11 vorinstalliert. Man hat also Zugriff auf alle Spiele, die man auch auf einem gewöhnlichen Windows 11-Desktop-Rechner hat.

Speicherkapazität und RAM

512 GByte PCIe Gen4 SSD: Der Lenovo Legion Go bietet intern 512 GByte Speicher, der mit einer MicroSD-Karte noch um maximal zwei TByte erweitert werden kann.

16 GByte LPDDR5X mit 7.500 MHz: Auch beim Arbeitsspeicher stattet Lenovo den Handheld-PC ordentlich aus.

Display

Wie ein Tablet mit Controller: Mit einer Bildschirmdiagonale von fast 9 Zoll, ist der Lenovo Legion Go besonder groß für einen Handheld. (Bild: Lenovo)

Der Bildschirm des Legion Go ist ein echter Hingucker. Nicht nur ist es fast 9 Zoll groß, sondern bietet auch eine hohe Farbgenauigkeit, Auflösung und Bildschirmwiederholrate.

8,8 Zoll IPS

16:10 Bildformat

QHD+Auflösung (2560 x 1600)

Bis zu 144 Hz

97 Prozent Abdeckung des DCI-P3-Farbraum

500 Nits Helligkeit

10-Punkte Touchscreen

Akku und Laden

49,2-Wh-Akku: Der Akku des Lenovo Legion Go bietet euch etwas mehr Kapazität, als im ASUS Rog Ally steckt. Dieser hat einen mit 40 Wh. Wie lange der Handheld bei Gaming-Sessions durchhalten wird, hängt stark davon ab, welche Spiele ihr spielt und welche Einstellungen gewählt worden sind.

Dank Schnellladen, das Lenovo »Super Rapid Charge Express« nennt, kann man den Handheld-PC innerhalb von 30 Minuten auf 70 Prozent aufladen. Außerdem verfügt er über einen Bypass-Modus, der den Akku beim Laden vor zusätzlicher Belastung schützen soll.

Controller und Steuerung

Die Legion TrueStrike-Controller sind wie die Joycons der Nintendo Switch abnehmbar. Im FPS-Modus übernimmt der linke Controller die Funktion der Tasten WASD und die rechte Seite verwandelt sich mit einer optionalen Controller-Basis in eine vertikale Maus.

Im FPS-Modus fungiert der rechte Controller als vertikale Maus. (Bild: Lenovo)

Zudem befinden sich auf der Rückseite vier Extra-Tasten, die man frei belegen kann. Der rechte TrueStrike hat zwei Extras: ein Touchpad, ähnlich wie beim Steam Deck, und nochmal zwei Extra-Tasten auf der rechten Seite.

Wie die Nintendo Switch und das Steam Deck unterstützt der Lenovo Legion Go auch die Steuerung über ein Sechs-Achsen-Gyroskop.

Ein sehr schönes Extra: Die Analog-Sticks verwenden Hall-Effekt-Sensoren, was bedeutet, dass sie deutlich weniger anfällig für Stick-Drift sind und die Deadzones minimal sein können.

Gehäuse und Gewicht

Ein eingebauter Kickstand ermöglicht einen Tabletop-Modus, wie bei der Nintendo Switch. (Bild: Lenovo)

Im Gegensatz zu seinen Hauptkonkurrenten ist der Legion Go größer und schwerer:

Lenovo Legion Go: 854 Gramm

Steam Deck: 669 Gramm

ASUS ROG Ally: 608 Gramm

Auf der Rückseite findet man einen Kickstand, der dem der Nintendo Switch OLED ähnelt. Mitsamt der abnehmbaren Controller wird so ein Tabletop-Modus ermöglicht.

Steam Deck, ROG Ally, Switch, & Co.: Was ist der richtige Handheld für euch?

Das Gerät, das wir zu unserem FYNG-Tech-Stream vorstellen durften, war noch ein Vorserienmodell. Sobald wir ein Testgerät von Lenovo erhalten, wird unser ausführlicher Test zu dem Gerät folgen. Welche Features findet ihr besonders interessant am Lenovo Legion Go? Gibt es welche, die ihr schmerzlich vermisst? Schreibt es uns in die Kommentare!