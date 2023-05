Lesemodus: Googles neues App-Update verwandelt jeden Nachrichten-Artikel in einen Mini-Podcast

Die Lesemodus-App von Google erhält ein neues Update. (Hintergrundbild: gonin, stock.adobe.com)

Hörbücher und Podcasts gehören zu den beliebtesten Medien, um sich unterwegs berieseln zu lassen. Nachrichten hingegen müssen in der Regel aktiv gelesen werden.

Eine von Google entwickelte App könnte diesen Umstand für alle ändern und (längere) Artikel zu einem Pseudo-Podcast verwandeln (9to5Google hat berichtet).

Google-App: Lesemodus erhält die Hintergrundwiedergabe

Im Dezember letzten Jahres führte Google die Lesemodus-App ein, als zusätzliche Funktion für mehr Barrierefreiheit. Die App muss über den Play Store separat heruntergeladen werden.

Anschließend kann die App in den Einstellungen mit einem Kurzbefehl versehen werden. Ihr müsst die Anwendung also nicht jedes Mal öffnen, wenn ihr einen Artikel per Text-to-Speech wiedergeben möchtet.

Bislang hört der Lesemodus allerdings mit der Wiedergabe des Inhalts auf, sobald das Smartphone gesperrt oder die App gewechselt wird.

Mit dem kommenden Update ist damit Schluss.

Die Wiedergabe wechselt stattdessen in eine gewohnte, Media-Player-ähnliche Steuerung. Somit können die wiedergegebenen Inhalte bequem unterwegs wie ein Pseudo-Podcast inhaliert werden - zumindest von allen, die sich mit der Sprachausgabe anfreunden können.

Der Kurzbefehl für den Lesemodus lässt sich in den Einstellungen kinderleicht aktivieren.

Wie aktiviert ihr den Lesemodus? Nach dem Download über den Play Store werdet ihr automatisch in die Einstellungen des Android-Smartphones weitergeleitet.

Dort lässt sich der Kurzbefehl für diese Funktion aktivieren. Wischt ihr mit zwei Fingern vom unteren Bildschirmrand nach oben, wird der Lesemodus aufgerufen und die Wiedergabe kann gestartet werden.

Dieses Feature ist längst nicht nur auf Webseiten beschränkt. Mithilfe der App kann jeder beliebige Inhalt auf dem Bildschirm wiedergegeben werden.

Leider wird das Update erst schrittweise ausgerollt und ist derzeit nicht allgemein verfügbar.

Bereits jetzt verfügbar sind hingegen Passkeys, Googles neue Funktion zur sicheren Anmeldung - ganz ohne Kennwörter. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr hier:

Kinderleichte Anmeldung: Mit Passkeys setzt Google auf sichere Zukunft ohne Passwörter

Der Lesemodus ist primär für mehr Barrierefreiheit entwickelt worden. Das neue Update eignet sich allerdings für alle, die (längere) Artikel wie ein Hörbuch konsumieren möchten. Was haltet ihr von dieser Funktion? Werdet ihr sie ausprobieren, sobald das Update bereitsteht oder kommt für euch nur das Lesen infrage? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!