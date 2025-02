LG nennt Preise seiner neuen OLED-TVs – der teuerste kostet 50.000 Euro

Wir haben für euch festgehalten, was die neuen OLED-TVs kosten. Bilder: LG.

LG hat auf der CES 2025 nicht nur seine neuen OLED TVs für 2025 vorgestellt; auch die Preise sind nun bekannt. Wir kennen sowohl die Preise der G5-, C5- und B5-Reihe als auch die Erscheinungstermine. Die Geräte erscheinen in Deutschland im März, April und Mai.

Was ändert sich und was steht noch aus?

LG verzichtet beim G5 auf ein MLA-Panel und setzt dafür auf ein 4-Stack-OLED-Panel. Das leuchtet 20 Prozent heller.

Was noch fehlt, sind die Preise für den M5. Dieses Modell wird mit einer Zero Connect Box ausgeliefert. Das bedeutet: Die Kabel werden nicht direkt am Fernseher angeschlossen, damit dieser bis auf das Stromkabeln frei von anderen Kabeln ist.

Der M5 ist voraussichtlich ab dem 2. Halbjahr 2025 in Deutschland verfügbar.

Alle Preise und LG-Modelle 2025

Hinweis: Die Preise verstehen sich alle als UVP in Euro. Erfahrungsgemäß pendeln die sich in den kommenden Monaten niedriger ein. Sie sind allerdings ein guter Richtungsweiser.

LG OLED evo G5

Verfügbarkeit Preis 97 Zoll April 29.999€ 83 Zoll April 8.699€ 77 Zoll April 5.499€ 65 Zoll April 3.999€ 55 Zoll April 2.799€ 48 Zoll Mai 2.099€

LG OLED C5

Verfügbarkeit Preis 83 Zoll Mai 7.299 Euro 77 Zoll März 4.599 Euro 65 Zoll März 3.199 Euro 55 Zoll März 2.399 Euro 48 Zoll Mai 1.799 Euro 42 Zoll März 1.699 Euro

LG OLED B5

Verfügbar ab Preis 83 Zoll Juni 5.999€ 77 Zoll April 4.299€ 65 Zoll April 2.799€ 55 Zoll April 1.899€ 48 Zoll Mai 1.699€

LG OLED evo M5

Bei dieser Serie stehen die Termin sowie die Preis noch aus.

Verfügbar ab Preis 97 Zoll 2. Halbjahr TBD 83 Zoll 2. Halbjahr TBD 77 Zoll 2. Halbjahr TBD 65 Zoll 2. Halbjahr TBD

LG Signature OLED T4

Das mit Abstand teuerste Gerät kostet rund 50.000 Euro und ist ab März verfügbar. Mein Kollege Patrick konnte schon einen Blick auf den transparenten Fernseher werfen.

3:12 Habe ich die Zukunft gesehen? So sehr wie dieser TV hat mich noch nie ein neuer Fernseher begeistert

War da etwas für euch dabei? Patrick ist der Meister aller (Preis-)Klassen und hat sich verschiedene Modelle für euch angeschaut.

Was sagt ihr zu dem transparenten OLED-TV? Schnickschnack oder Standard, auf den die Welt gewartet hat? Plant ihr, euch eines der aufgezählten Modelle zu kaufen? Welche Erfahrungen habt ihr mit OLED-TVs gemacht? Gibt es Alternativen, die ihr besser findet? Haltet ihr die Preise für angemessen? Wie viel Euro würdet ihr maximal für einen Fernseher ausgeben?