Gerücht: LG plant wohl drei neue OLED-Fernseher, die vor allem für Spieler interessant sein dürften

Die Seite flatpanelshd schrieb am 23. November 2023 über mögliche Leaks zu LGs neuem Fernseher-Line-up. Dabei soll es sich um OLED-Fernseher handeln, die vermutlich auf der CES 2024 im Januar vorgestellt werden.

Das offenbart der Leak

Gerüchteweise handelt sich um drei Modelle zwischen 48 und 77 Zoll mit bis zu 144 Hz und FreeSync. Laut Leak tragen sie die Namen B4, C4 und G4.

Die Quelle des Leaks ist diesmal niemand Geringeres als die Firma AMD. Die Info gelangte an die Öffentlichkeit, weil AMD die Modelle im September und Oktober für FreeSync Premium zertifizierte.

Die Größe der TVs soll dabei 48, 55 und 77 Zoll betragen. Beim B4 soll 40 bis 120 Hz VRR (Variable Refresh Rate) möglich sein. Die Modelle C4 und G4 gehen hier angeblich sogar von 40 bis 144 Hz VRR.

Weitere Fernseher mit VRR und worauf Spieler beim Kauf noch achten sollten, hat unser Autor Maxe in einem Artikel zusammengefasst.

Das Besondere: Aktuelle OLED-Fernseher von LG unterstützen maximal 120 Hz VRR. Konsolen wie die PS5 sind bisher auch nicht für eine höhere Hz-Rate ausgelegt. Die neuen Modelle würden sich also erst einmal an PC-Spieler richten.

So sehen übrigens die Bildschirme aus:

Diese Leakbilder zeigen laut flatpanelshd die besagten Modelle C4 (links) und G4 (rechts). (Quelle: flatpanelshd, Korean certification database safetykorea.kr)

Wie sieht es bei der Konkurrenz aus?

LGs neue TVs sind nicht die ersten 144-Hz-Modelle auf dem Markt. Laut PCGH bieten Samsung und TLC bereits Modelle in diesem Hz-Bereich an. Dabei handelt es sich um das High-End-Segment.

Das bedeutet, dass LG im Januar 2024 vermutlich nachziehen wird. Bei den Bildern spekuliert flatpanelshd zusätzlich, dass die sogenannte MLA-OLED-Technologie (Micro Lense Array) dem Modell G4 vorbehalten sein wird.

Worauf ihr beim Kauf eines OLED-TVs achten solltet, erklären wir in diesem Artikel:

Ein Leak behauptet, dass LG Fernseher mit bis zu 144 Hz VRR plant.