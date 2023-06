Lies of P: Das Soulslike könnt ihr ab sofort ausprobieren, der Release steht im Herbst an

2:12 Lies of P: Neuer Trailer zum Soulslike verrät das Releasedatum und kündigt kostenlose Demo an

Lies of P entführt uns in eine außergewöhnliche Welt: Wir schlüpfen zwar in die Rolle des äußerst bekannten Pinocchio, allerdings erkunden wir eine äußerst düstere Stadt voller mechanischer Monster und müssen uns anspruchsvollen Kämpfen stellen. Nun bekommt der Titel einen neuen Trailer samt Releasedatum und eine kostenlose Demo.

Ab sofort ausprobieren

Die kostenlose Demo von Lies of P ist ab sofort verfügbar. PC-Spielerinnen und Spieler können etwa auf Steam zugreifen, und einen Einblick in das Soulslike erhalten. Auf das vollständige Spiel müssen wir allerdings noch etwas länger warten: Am 19. September 2023 könnt ihr das Spiel auf dem PC, aber auch der Xbox und Playstation spielen.

Pinocchio will hier wie in der Märchenvorlage zum Mensch werden und ist deswegen in der unheimlichen Stadt auf der Suche nach seinem Schöpfer. Neben schwierigen Kämpfen erwarten uns allerdings auch Dialoge, und die hier getroffenen Entscheidungen beeinflussen das Ende des Spiels. Falls ihr mehr erfahren wollt, werft einen Blick in unsere Preview:

9:06 Lies of P - Vorschau-Video um Pinocchio-Soulslike - Vorschau-Video um Pinocchio-Soulslike

