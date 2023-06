Berühmter Youtuber lehnt 100-Millionen-Dollar-Angebot ab: Er stellt seinen ehemaligen Chef als Ersatz ein

Der bekannte Tech-Youtuber Linus Sebastian von Linus Tech Tips hat eine hohe Summe geboten bekommen.

Wer sich mit Technik beschäftigt und Youtube-Videos schaut, der hat sehr wahrscheinlich schon mal von Linus Tech Tips gehört. Der bekannte Gründer Linus Sebastian tritt ab Juli von der CEO-Position zurück, gegen den Verkauf seiner Firmen hat er sich aber trotz eines bemerkenswerten Angebots entschieden.

Im Video unten geht es primär um die Beweggründe von Sebastian für seinen Rücktritt und die Zukunft des Kanals samt Vorstellung des neuen CEOs, der eine besondere Verbindung zu Sebastian hat (dazu später mehr). Ab Minute 3:52 geht er aber auch kurz genauer auf das besagte Angebot ein.

Von einem nicht näher benannten Käufer wurden ihm und seiner Frau Yvonne demnach stolze 100.000.000 Dollar angeboten. 60 Prozent davon in Form von Geld und 40 Prozent in Form von Anteilen an der nicht näher benannten Firma, die das Angebot gemacht hat.

Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, mag man auf den ersten Blick meinen. Sebastian hat sich dennoch dagegen entschiedenen, es anzunehmen. Aber warum?

Unser Lebensstil hätte sich nicht verändert

Dass man mit Youtube sehr viel Geld verdienen kann, ist nichts Neues. Es verdeutlicht sich aber auch an so mancher Aussage von Sebastian zu dem Kaufangebot. Als ersten Grund für die Ablehnung gibt er beispielsweise Folgendes an:

Unser Lebensstil würde sich nicht groß verändern. Was sollten wir auch tun? Ein noch größeres Haus und ein noch schnelleres Auto kaufen? Das war ohnehin nie unsere Art.

Der zweite Grund bezieht sich dann wieder auf die Firma selbst und ihre Zukunft. Demnach liebt Sebastian das Unternehmen und all die Leute darin - und er sieht ihre Mission noch nicht als erfüllt an, falls das überhaupt je möglich sei.

Worte, die man wohl auch als etwas hochtrabend und als Marketing auffassen kann. Bedenkt man aber die Geschichte des erfolgreichen Youtube-Kanals und verfolgt Sebastian schon länger, kann man sie ihm durchaus abkaufen.

Der neue CEO ist ein alter Bekannter

Sebastian hat den Kanal Linus Tech Tips vor fast 15 Jahren als Angestellter des ehemaligen Online-Händlers NCIX gestartet und mit Hilfe immer mehr Mitarbeiter letztlich zu dem gemacht, was er heute ist.

Aktuell zählt Linus Tech Tips über 15 Millionen Abonnenten, hinzu kommen zahlreiche Unterkanäle wie das Nachrichtenabgebot von TechLinked oder die kurzen Erklärvideos im Kanal Techquickie.

Der neue CEO der Linus Media Group (und der weiteren Sebastian-Firmen Creator Warehouse sowie Floatplane Media) ist für Sebastian derweil alles andere als ein Unbekannter: Es handelt sich um seinen ehemaligen Chef bei NCIX beziehungsweise um Terren Tong.

Wie denkt ihr über das Kaufangebot für Linus Tech Tips? Hättet ihr eine solche Summe erwartet, mit deutlich weniger Geld gerechnet - oder sogar mit noch mehr? Verfolgt ihr überhaupt Tech-Kanäle auf Youtube oder auf anderen Plattformen wie TikTok, und falls ja, welche? Schreibt es gerne in die Kommentare!