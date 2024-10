Sieht aus wie Konkurrenz für GTA 6 in der Unreal Engine 5, soll es aber nicht sein: Erste Bilder von neuem Spiel zeigen eindrucksvolle Grafik

Es ist vermutlich eine gute Idee der Entwickler von Liquid Swords, nicht in Konkurrenz zu GTA (6) treten zu wollen – auch wenn die ersten Bilder ihres neuen Spiels Erinnerungen an die berühmte GTA-Reihe hervorrufen.

Bilder sagen bekanntermaßen mehr als tausend Worte. In diesem Fall geht es zwar nur um zwei davon, sie können sich allerdings absolut als sehen lassen.

Im Detail: Es handelt sich um zwei Screenshots in 4K-Auflösung, die das schwedische Entwicklerstudio Liquid Swords bei X (ehemals Twitter) gepostet hat.

Sie zeigen eine Großstadt, die auch aus einem GTA-Teil stammen könnte, wie ihr unten seht. Die Macher betonen allerdings, dass das Spiel keine Konkurrenz zu GTA 6 sein soll.

Uns gefallen auf den beiden Screenshots vor allem der hohe Detailgrad, die schicke Beleuchtung und der realistische Look, der gewählt wurde.

We’re working on our first game; a narrative-driven, open-world, hardboiled AAA revenge story, built and developed in Unreal Engine 5.