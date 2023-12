GTA 6 nicht zum Release auf PC: Ex-Rockstar-Entwickler erklärt, was hinter der kontroversen Entscheidung steckt

Was steckt hinter dem verspäteten PC-Release zahlreicher Rockstar-Spiele?

GTA 6 wird eine alte Tradition im Hause Rockstar fortführen: Erst einige Zeit nach dem Release für Konsolen wird eine PC-Version erscheinen. Das allererste Grand Theft Auto erschien anno 1997 zwar sogar noch zuerst für den Heimrechner und erst danach für die PlayStation, doch seit GTA 3 ist es ein ungebrochenes Gesetz: Erst die Konsole, dann der PC.

Mike York erklärt nun, was dahintersteckt. Der ehemalige Rockstar-Entwickler kennt das Studio genau und hat unter anderem an GTA 5 sowie Red Dead Redemption 2 mitgearbeitet - beides Spiele, die ebenfalls erst einige Zeit nach Launch eine PC-Version erhielten.

Existiert bereits eine PC-Version von GTA 6?

Der erste Grund, den Mike York auf seinem YouTube-Kanal nennt, dürfte viele von euch nicht überraschen: bessere Verkäufe. Laut York konzentriere sich Rockstar in erster Linie darauf, was sich verkauft . Zu seiner Zeit habe man GTA 5 maximal für die PlayStation 3 optimiert, da die populäre Sony-Konsole einfach die größte initiale Käuferschaft in Aussicht gestellt habe.

Die meiste Zeit, vor allem in der Vergangenheit, war die PlayStation der Verkaufsschlager. [...] Als ich zum Beispiel an GTA 5 gearbeitet habe, haben wir uns auf die PS3 und die Xbox konzentriert, aber wir haben vor allem die PS3 bis an die Grenzen getrieben.

Zeitgleich wurde auch an der Version für die Xbox 360 gearbeitet. Und die PC-Version? Hier trifft Mike York eine interessante Aussage: Die PC-Version befinde sich im Hintergrund, als Grundlage für die beiden Konsolenfassungen. Es existiere immer eine PC-Version von dem Spiel.

Ob das auch für GTA 6 gilt, lässt sich daraus aber nicht ableiten. Immerhin arbeitet Mike York inzwischen nicht mehr bei Rockstar und die internen Prozesse können sich inzwischen geändert haben.

Hoher Qualitätsanspruch für PC-Fassung

Der zweite Hauptgrund für den verspäteten PC-Release bei Rockstar soll ein sehr hoher Qualitätsanspruch sein. Der Ex-Entwickler führt aus:

Einer der Hauptgründe, warum eine PC-Portierung so lange dauert, bis sie nach dem Release des Spiels erscheint, ist, dass die Entwickler sie so gut wie möglich machen wollen. Sie müssen all diese kleinen Bugs ausmerzen, an denen sie nicht gearbeitet haben.

Außerdem biete der PC auch in kreativer Hinsicht neue Möglichkeiten, die von den Entwicklern ausgenutzt werden wollen. Mike York meint damit die deutlich höhere Leistung des Heimrechners im Vergleich zu den Konsolen, die dazu einlädt, etwa mehr Charaktere anzeigen zu lassen oder die Qualität der 3D-Objekte zu erhöhen.

Ob und wann GTA 6 für den PC erscheint, ist noch nicht bekannt. Was wir aber sehr wohl schon zum neuen Rockstar-Spiel wissen, erfahrt ihr hier:

Wie lange wäre es für euch in Ordnung, auf eine PC-Version von GTA 6 warten zu müssen? Einen Monat? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Oder werdet ihr bei diesem Spiel ohnehin nicht abwarten können und es euch daher sofort für die Konsole kaufen? Interessiert ihr euch überhaupt für GTA 6 oder holt es euch nicht ab? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!