Manor Lords macht mit dem nächsten Patch einen großen Technik-Sprung auf Unreal Engine 5

Bald erstrahlt Manor Lords auch in Unreal Engine 5.

Der nächste große Patch für Manor Lords soll das Spiel in die Unreal Engine 5 verfrachten. Damit die Performance nicht darunter leidet, geht Entwickler Slavic Magic behutsam bei der Implementierung vor. Das dauert natürlich seine Zeit, aber das Warten lohnt sich doppelt: Mit dem nächsten Update gibt es Fischteiche.

UE5 für Manor Lords

Es gibt Neuigkeiten zum optischen Upgrade von Manor Lords. In einem Bild zeigt Slavic Magic via X, ehemals Twitter, wie das neue System für »Virtual Shadow Maps« im Spiel aussehen wird.

Er verrät jedoch, dass er bei solchen Dingen sehr vorsichtig vorgeht, damit solche »leistungsintensiven Features« nicht dazu führen, dass das Spiel nicht mehr flüssig läuft.

Tatsächlich können die »Virtual Shadow Maps« sogar deaktiviert werden, um schwächere Hardware nicht allzu sehr zu belasten, erklärt der Entwickler auf Nachfrage eines Spielers.

Bei den Einheiten gibt es ebenfalls ein paar Neuigkeiten, in einem kurzen Clip sind neue Animationen für die Armbrustschützen zu sehen.

In den Kommentaren ist außerdem zu lesen, dass auch die Kavallerie in einem späteren Update Einzug in Manor Lords halten wird. Gleiches gilt für Metzger als neue Möglichkeit der Herstellung von Nahrung.

Fisch statt Fleisch

Beim Thema Essen wird es aber schon im nächsten Update etwas Neues geben. Fische werden nicht nur eine neue Nahrungsquelle, sondern auch eine weitere Ware zum Handeln. Die für das Fangen nötigen Fischteiche sind ebenfalls in einem neuen Screenshot zu sehen:

In den Kommentaren dieses Beitrags verbirgt sich sogar noch ein Hinweis auf den Release des nächsten Patches. Dieser ist zwar nicht sehr konkret, doch es soll in »ein paar Wochen« so weit sein.

Sowohl die Fischteiche als auch die Upgrade auf Unreal Engine 5 werden Teil dieses Updates sein. Über weitere Inhalte ist aktuell nichts bekannt.

Die Update-Frequenz war erst kürzlich an anderer Stelle ein Thema. Der CEO des Studios Hinterland hält Manor Lords für ein Beispiel für die Probleme von Early Access. Der Chef des Manor-Lords-Publishers Hooded Horse widersprach jedoch vehement. Alle Details erfahrt ihr mit Plus-Abo in dem oberhalb verlinkten Artikel. In der Box sind weitere spannende News rund um das Strategiespiel zu finden.