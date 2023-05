Wo kommen all diese Grafikkarten her? Stapelweise Nvidia-GPUs sorgen für Aufregung

Riesige Berge von Grafikkarten sorgen grade bei Reddit für große Diskussionen.

Im Reddit-Forum gehört ein Video von Tiktok zu den aktuell am meisten diskutierten Beiträgen. Darin zu sehen: Große Mengen von Nvidia-GPUs, die in einem Raum übereinander gestapelt sind. Der Titel des Threads mit über 1.600 Rückmeldungen geht davon aus, dass es sich um einen Scalper handelt.

In den Kommentaren wird das aber oft aus nachvollziehbaren Gründen bezweifelt. Der meist genannte Grund: Die Grafikkarten sind ohne Verpackung übereinander gestapelt. Ein Scalper hat keinen Anlass, eine GPU auszupacken - schließlich kauft er sie nur aus dem Grund, sie teurer weiterzuverkaufen.

Stattdessen wird vermutet, dass es sich um einen Miner handelt. Bei genauerem Hinsehen scheint aber auch das nicht der Fall zu sein - zumindest nicht direkt.

Vermeintlicher Großhändler

Schaut man sich den passenden Tiktok-Kanal mit dem Namen teczone.imports näher an, stellt man fest, dass dahinter ein Shop steht. Laut eigenen Angaben handelt es sich um einen Großhändler mit Sitz in Dubai, der seine Produkte weltweit ausliefert. Dabei gibt es aber so manche Auffälligkeit.

So befinden sich derzeit nur acht Grafikkarten im Sortiment, die mit Ausnahme einer GTX 1660 Super ausnahmslos zu der RTX-3000-Generation gehören. Das ist genau die GPU-Generation, die zu den Zeiten des letzten Mining-Booms lange nur extrem teuer und schlecht verfügbar war. Dadurch haben damals Miner wie dieser für Verärgerung gesorgt, der 78 RTX-3080-Grafikkarten für das Mining einsetzte:

In der Beschreibung im Shop werden die Grafikkarten außerdem oft nur als wie neu beschrieben statt als neu . Gleichzeitig steht nicht immer explizit dabei, dass die Verpackung zur Lieferung dazu gehört.

Erschwerend hinzu kommen sich widersprechende Angaben. So ist etwa im Datenblatt einer RTX 3080 als Grafikprozessor stattdessen eine RTX 2080 Super angegeben, die noch dazu über stolze 24,0 GByte VRAM verfügen soll.

Keine Empfehlung wert

Auch wenn zumindest manche der angegebenen Preise auf den ersten Blick recht verlockend aussehen, solltet ihr euch also lieber an anderer Stelle umsehen, wenn ihr euch eine neue Grafikkarte zulegen wollt.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die GPUs aus alten Mining-Farmen stammen. Das spricht zwar nicht per se gegen den Kauf einer entsprechenden Grafikkarte. Gibt es doch mal Probleme mit einer GPU, ist es aber sicher deutlich angenehmer, es mit einem lokalen Händler zutun zu haben.

Passende Angebote für aktuelle Grafikkarten der RTX-4000-Generation findet ihr beispielhaft in den folgenden Affiliate-Links.