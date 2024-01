Gibt es mehr Bruchstein in Minecraft als Atome im Universum?

Hier lässt sich jede Menge Bruchstein abbauen. (Bildquelle: Pixabay/StockSnap)

Es gibt so Fragen, die stellt man sich in der Regel erst, wenn man sie liest. So auch die des Reddit-Nutzers damanbray. Er will wissen, ob es mehr Bruchstein (Cobblestone) in Minecraft gibt als Atome im Universum.

Um die Frage direkt und ohne Umschweife zu beantworten: Nein, es gibt nicht einmal annähernd so viel Bruchstein in einer einzelnen Minecraft-Welt. Noch nicht einmal dann, wenn die komplette Welt vom tiefsten bis zum höchsten Punkt damit vollgestopft wäre.

Passend zum Thema Absurd große Karte aus Spieleklassiker sprengt alle Dimensionen und ist um ein Vielfaches größer als das Universum von Alexander Köpf

Wie groß ist die Minecraft-Welt?

Eine Minecraft-Welt misst 60.000.000 mal 60.000.000 mal 384 potenzielle Blöcke. Das wären im äußersten Fall 1,38 mal 10 hoch 18 oder in Worten ausgedrückt 1.380 Billiarden Blöcke.

Wie viele Atome gibt es im Universum?

Das lässt sich nicht genau sagen. Es kann nur geschätzt werden. Wie der SWR berichtet, liegt die Zahl der Atome im Universum wohl zwischen 10 hoch 84 und 10 hoch 89. Auch dafür gibt es noch Namen. Die Rede ist von einer Quattuordezillion (10 hoch 84) oder 100 Quattuordezilliarden (100 mal 10 hoch 87) Atomen.

Im gesamten Universum gibt es also je nach Annahme daher zwischen 10 Dezilliarden- (10 hoch 64) und 100 Undezilliarden-mal (10 hoch 71) so viele Atome wie Bruchstein in Minecraft.

Wie kommt man auf die enorme Zahl an Atomen?

Wie bereits erwähnt, handelt es dabei um Schätzungen. Man rechnet im Grunde von der Anzahl an Atomen eines einzelnen Sterns samt Planeten hoch auf die geschätzte Zahl von Sternen in einer Galaxie und die Zahl der Galaxien im Universum. Die vielen Schätzungen lassen - wenig überraschend - viel Raum für Fehler.

Wie viele Sterne gibt es im Universum?

Astronomen gehen von 100 bis 400 Milliarden Sternen in einer Galaxie der Größe unserer Milchstraße aus. Die geschätzte Zahl der Milchstraßen wiederum liegt bei zwischen 100 Milliarden und einer Billion (via FAZ).

Demnach gibt es im Universum etwa zwischen 10 Trilliarden (1 mal 10 hoch 22) und 400 Trilliarden (4 mal 10 hoch 23) Sterne.

Mehr zum Thema Weltraum Zu viel Staub im Universum: Faszinierendes Foto einer Supernova könnte ein kurioses Mysterium lösen von Lucas Kaczynski

Man könnte also sagen, dass es in Minecraft zumindest potenziell (wenn alles mit Cobblestone zugeklatscht ist) annähernd so viele Bruchsteine gibt wie Sterne im Universum. Sofern man zwei Augen zudrückt und vier oder fünf Nullen getrost übersieht.

Hättet ihr gedacht, dass die Minecraft-Welt so riesig ist und so viele potenzielle Blöcke beinhaltet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!