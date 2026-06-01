Metro 2033 Redux Vollversion bei GameStar Plus – Postapokalypse für Pendler

Während es in Deutschland langsam wärmer wird, bleibt der nukleare Winter in Metro 2033 kalt und düster.

Erinnert ihr euch noch an die apokalyptischen Ereignisse von 2013, als die Erde drastisch abkühlte als Folge des nuklearen Winters? Nein? Dann wird es wohl Zeit für eine kleine Auffrischung mit grafischem Feinschliff und genau den bekommt ihr im Juni mit GameStar Plus und Metro 2033 Redux!

Im Jahre 2013 wurde die Welt von einem nahezu apokalyptischen Ereignis heimgesucht, das fast die gesamte Menschheit auslöschte. Die Erdoberfläche wurde in eine verstrahlte Giftwüste verwandelt, doch einige Menschen konnten sich in die Tiefen des Moskauer U-Bahnnetzes in Sicherheit bringen. Jahre vergingen und eine ganze Generation von Menschen wurde in der russischen Metro aufgezogen. So auch Artjom, der fast sein gesamtes Leben in den unterirdischen Tunneln Moskaus verbracht hat und in dessen Haut ihr im Spiel schlüpft.

Als der Ranger Hunter in die Fänge der Mutanten gerät, überträgt er euch eine letzte wichtige Mission: Reist zur zentralen Station und warnt die dortigen Anführer und Ranger vor der drohenden Invasion. Die Reise ist natürlich kein Zuckerschlecken und führt euch durch beklemmende und düstere Tunnelgewölbe, in denen ihr nie sicher sein könnt, ob euch ein Mutant auf den Fersen ist.

Die neuen Mündungsfeuerschatten machen Metros Postapokalypse zu einer atmosphärischen Achterbahnfahrt.

Auf eurer Reise seid ihr ständig Gefahren ausgesetzt, denn Mutanten, Neonazis oder Banditen wollen euch ans Leder und eure Vorräte. Die dichte Atmosphäre hat damals bei etlichen Spielern für aufgestellte Nackenhaare gesorgt und lässt euch auch heute keine Verschnaufpause. Grund dafür ist der knallharte Überlebenskampf mit begrenzten Ressourcen. Eure Munition ist Mangelware und nicht nur zum Schießen da, denn Kugeln sind mittlerweile die Hauptwährung der Bewohner des U-Bahn-Systems geworden. Es liegt an euch, ob ihr lieber, alles niederballert oder doch leise durch die Schatten schleicht.

Mit Metro 2033 Redux wurde der düstere Shooter mit zeitlos guter Story nochmal ordentlich aufgebessert. In der umfangreich verbesserten Last Light Engine bekommt das Spiel weit mehr als ein kleines Grafikupdate, sondern sorgt vor allem bei Licht und Schatten für einen großen Unterschied. Es wurden Stealth-Takedowns hinzugefügt, Level zusammengelegt, dynamisches Wetter integriert und ein Tag- und Nachtwechsel bei Reisen an der Oberfläche ergänzt. Die Liste ist lang und sorgt dafür, dass Metro 2033 auch heute noch ein klarer Shooter-Diamant ist.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. Juni abholen und diesen bis einschließlich 3. Juli für Metro 2033 Redux bei Gamesplanet einlösen.

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