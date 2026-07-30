»Super App« statt Integration in jede Anwendung: Microsoft möchte die KI-Tools von Copilot bündeln

Copilot soll zur »Super App« werden. (Bild: Microsoft)

Wenn über die großen KI-Firmen gesprochen wird, wird Microsoft meist eher unter »ferner liefen« geführt. Die tatsächliche Nutzung von Copilot steht in keinem Verhältnis zu den getätigten Investitionen.

Nun steht ein massiver Strategiewechsel kurz bevor. Statt den KI-Assistenten in jede versteckte Ecke von Windows 11 zu quetschen, soll es schon bald eine App geben, die alle Angebote bündelt.

Copilot soll zur »Super App« werden

Microsofts Herangehensweise an KI unterscheidet sich stark von der von OpenAI, Anthropic und auch Google. Statt Copilot als eigene Anwendung zur Verfügung zu stellen, wurde der KI-Assistent in die verschiedensten Office- und Microsoft-Dienste integriert.

Der Plan ist klar. Nutzer sollen sich daran gewöhnen, dass ihnen Copilot im gesamten Windows-Ökosystem quasi jederzeit zur Seite steht und man nicht umständlich immer zwischen den Diensten wechseln muss. Dieser Plan scheint aber überhaupt nicht aufzugehen.

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Autoplay

Die Nutzung von Copilot geht selbst bei den Nutzern, die dafür sogar zahlen, gegen null. Gleichzeitig sind viele User von der allumfassenden Integration so genervt, dass sie nach Wegen suchen, Windows 11 von Copilot und anderen KI-Tools zu befreien.

Schon vor einigen Monaten wurde deshalb gemunkelt, dass Microsoft diese Strategie für gescheitert erklären und sich an der erfolgreichen Konkurrenz orientieren will. Genau das soll jetzt unmittelbar bevorstehen (via The Verge).

In einem Investoren-Call kündigte der Microsoft-CEO Satya Nadella Folgendes an:

»Copilot entwickelt sich rasant vom Chat über Cowork hin zu Autopilots [...] In diesem Quartal führen wir diese Copilot-Funktionen, einschließlich Code, in einer Super-App zusammen … Das ist ein großer Schritt nach vorn, und ich freue mich darauf, bald mehr darüber zu berichten.«

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Diese »Super App« klingt ganz stark nach dem, was etwa ChatGPT, Claude oder Gemini auch bieten. Eine Anwendung, die mit anderen Diensten auf Wunsch verknüpft werden kann. Wer auf die KI zugreifen möchte, findet dort alles, was er braucht. Wer hingegen kein Interesse an KI-Funktionen hat, wird auch nicht überall damit konfrontiert und genervt.