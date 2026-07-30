Für Spaceballs 2 ist eine Hollywood-Legende nach fast 30 Jahren aus dem Ruhestand zurückgekehrt: »Es hat sich zuerst sehr komisch, und dann richtig gut angefühlt«

40 Jahre nach Teil 1 wird die vielleicht beste, aber zumindest bekannteste Star Wars Parodie offiziell im Kino fortgesetzt. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Der Saft ist mit uns! Auf der Suche nach mehr Geld bringt Mel Brooks am 23. April 2027 Spaceballs 2 in die deutschen Kinos. Dafür konnte die 100 Jahre alte Comedy-Ikone sogar Rick Moranis begeistern.

Und das, obwohl Moranis 1997 eigentlich so gut wie komplett von der Bildfläche verschwand: Nachdem seine Frau Anne einem Krebsleiden erlag, widmete sich der Schauspieler aus Filmen wie Ghostbusters, Der kleine Horrorladen und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft voll und ganz seinen Kindern.

Nur gelegentlich übernahm er Rollen als Synchronsprecher (zum Beispiel bei Disneys Bärenbrüder) und auch vor der Kamera stand er nur für ganz wenige Ausnahmen. Spaceballs 2 stellt jetzt seine richtige Rückkehr zum Schauspiel dar und darüber hat Rick Moranis auf der San Diego Comic Con 2026 gesprochen (via People):

Ich kam mir vor, als wäre ich in eine Zeitmaschine gestiegen – ich trug wieder mein Outfit und den Helm. Und um ehrlich zu sein: Es fühlte sich zuerst sehr komisch an. Aber dann fing es an, sich richtig gut anzufühlen, und dann habe ich es wieder so richtig lieben gelernt.

2:18 Spaceballs: Offizieller Trailer zu Mel Brooks' legendärer Star-Wars-Satire

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Der Cast von Spaceballs 2 ist ein Treffen der Generationen

Für Spaceballs: The New One sind aber nicht nur Rick Moranis als Lord Helmchen und Mel Brooks als Yogurt zurück. Bill Pullman als Lone Starr, Daphne Zuniga als Prinzessin Vespa, und George Wyner als Colonel Sandurz geben sich ebenfalls erneut die Ehre. Zum Cast stößt außerdem auch eine neue Generation an Schauspielern hinzu.

So etwa Bill Pullmans Sohn Lewis (Thunderbolts), Keke Palmer (Nope), Josh Gad (Die Schöne und das Biest), Anthony Carrigan (Barry) und Liz Kingsman (F1).

Ich musste mich selbst kneifen, als ich Daphne [Zuniga], Bill Pullman und George Wyner wiedersah. Und dann waren da all diese jungen Leute. Da wurde mir erst klar, dass ich vor 39 Jahren, als wir den [ersten Spaceballs] gedreht haben, genauso alt war wie sie jetzt. Und jetzt sind wir wieder hier, und meine Kinder sind genauso alt wie die hier.

Wie derweil mit dem Vermächtnis von Möter Waldi umgegangen wird, bleibt abzuwarten. Dessen Darsteller John Candy verstarb 1994 im Alter von 43 Jahren. Laut Bill Pullman hat aber Josh Gad, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent und Drehbuchautor an Spaceballs 2 mitwirkt, eine respektvolle Lösung dafür gefunden.

Wie genau die aussieht, erfahren wir aber wohl erst zum 23. April 2027, sobald Spaceballs: The New One im Kino startet.

Übrigens gibt es aktuell noch keinen Trailer oder überhaupt Bilder zu Spaceballs 2. Diesbezüglich müssen wir uns noch in Geduld üben. Dafür wurden aber auf der San Diego Comic Con aber gleich mal 19 neue Spaceballs-Filme bis 2148 angekündigt … was ihr natürlich nicht zu ernst nehmen solltet.