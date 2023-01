Eine KI in jedem Microsoft-Produkt: Word, Outlook und Co. kommen in Zukunft mit ChatGPT

Die KI ChatGPT ist seit ihrer Veröffentlichung im November 2022 nicht mehr aus dem öffentlichen Diskurs wegzudenken. Immer wieder scheinen man neue Verwendungsmöglichkeiten für die KI zu entdecken. Zum Beispiel hat ein White-Hat-Hacker mithilfe von ChatGPT eine Sicherheitslücke entdeckt: Hacker findet mit ChatGPT 38.000 Euro Sicherheitslücke - So hat er es gemacht.

Auch Microsofts CEO Satya Nadella hat während des Weltwirtschaftsforums in Davos eine neue Verwendungsmöglichkeit ins Spiel gebracht.

ChatGPT als Teil von Office 365

Microsoft möchte ChatGPT in Zukunft als Bestandteil seiner Office365-Anwendungen anbieten. Genauer gesagt soll die KI Nutzer beim Schreiben von E-Mails, Erstellen von Powerpoint-Präsentationen, Analysieren von Daten und beim Verfassen von Textinhalten unterstützen.

Die Idee kommt jedoch nicht von irgendwo: Microsoft hat in den letzten Jahren große Summen in OpenAi, die Firma hinter ChatGPT, investiert. Jetzt will Microsoft ChatGPT nutzen, um die eigene Position am Markt zu stärken.

Bis ChatGPT in Microsoft Office integriert wird, dürfte es jedoch noch etwas dauern. Microsoft bietet ChatGPT für Unternehmen aktuell nur auf der Cloud-Plattform Azure an. Kunden des OpenAI-Services können die KI in ihren eigenen Systemen verwenden.

Office Applikationen unterstützen Nutzer bereits jetzt

Die Office-Anwendungen von Microsoft haben sich seit ihrem Release in den 80er- und 90er-Jahren stetig weiterentwickelt. Powerpoint schlägt Nutzern Design-Layouts vor. Word korrigiert die Grammatik und hilft bei falscher Satzstruktur. Excel bietet automatische Datenauswertungen an. Und Outlook unterstützt bei der Terminfindung.

Eine ChatGPT-Integration, welche die Fähigkeiten der Office-Anwendungen erweitert, scheint da der logische nächste Schritt für Microsoft zu sein.

Übrigens ist ChatGPT nicht die erste Unterstützungssoftware innerhalb von Office-Anwendungen für Microsoft. Von 1998 bis 2004 half ein Assistent namens Clippy Nutzern bei der Arbeit mit Office-Anwendungen. Nach negativem Feedback von Kunden und Microsoft-Mitarbeitern wurde Clippy 2004 in den Ruhestand geschickt.

40 9 Microsoft Die berühmteste Büroklammer der Welt kehrt zurück

ChatGPT scheint zumindest bisher bessere Tipps als Clippy zu geben. Einer großflächigen Implementierung in den Office-Anwendungen von Microsoft steht also zumindest von dieser Seite nichts im Weg.

Wenn euch der Beitrag neugierig gemacht habt, könnt ihr ChatGPT auch selber ausprobieren. Unser Autor Linh erklärt, was es mit der KI auf sich hat und wie ihr sie verwendet: Was ist ChatGPT? So funktioniert das mächtige KI-Tool

Habt ihr mit ChatGPT schon Texte verfasst? Oder euch Tipps für eure Powerpoint-Vorträge geben lassen? Würdet ihr einen solchen KI-Assistenten in Word und Co. begrüßen? Schreibt es uns in die Kommentare!