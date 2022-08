Der Anblick der neuen Mini-Gaming-Tastaturen namens The Shrimp ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Das liegt zwar vor allem daran, dass mehr als die Hälfte des gewohnten Layouts fehlt, aber auch sonst machen die Designs einen eher ungewöhnlichen Eindruck.

Die Zahlen und Buchstaben haben Übergröße und die dazugehörigen Handgelenkstützen sind genauso groß wie die Tastatur selbst. Das unterstreicht den Zweck der Mini-Tastatur: ein kompakter Begleiter für unterwegs sein. Aber auch für Freunde des Minimalismus könnten die ungewöhnlichen Schreibbretter einen Blick wert sein.

Das Farbdesign kommt in vier Varianten daher und bietet definitiv einen etwas anderen Anblick, als man von Tastaturen, ob klein oder groß, gewohnt ist. Klar ist, dass die Designs hier ein Alleinstellungsmerkmal sein sollen und auch sind. Dennoch ist die Optik definitiv Geschmackssache. Zwei Fragen bleiben offen: Was kann das Gerät und bringt es Gamern einen Mehrwert? Wir schauen uns die Sache für euch näher an.

Innovation in sehr kleinem Maß

Erstmal ist wichtig zu wissen, dass es schon vor The Shrimp kleine und halbierte Tastaturen gab. Amazon schwillt geradezu über vor mal mehr, mal weniger billigen Produkten dieser Art. Nordic Game Supply will sich trotzdem mit dem vergleichsweise minimalistischen und auch kompakteren Design von der Konkurrenz abheben. Denn selbst wenn es viele Mini-Tastaturen gibt, sind die doch meist in einem übersättigten futuristischen Design zu finden und oftmals auch deutlich größer als The Shrimp.

Was die Features angeht, bietet The Shrimp viele Standard-Funktionen, die Spieler gewohnt sind, nur eben in halbierter Form:

mechanische Gateron G Pro Switches

das klassische Cherry-Tastenprofil

RGB-Beleuchtung samt Effekten

Multimediafunktionen, die per FN-Taste angewählt werden können.

Angeschlossen wird per USB-C-Port und die Handgelenkstütze lässt sich via Magnet einfach an der Tastatur anbringen und entfernen.

Womit sich The Shrimp von den meisten Konkurrenten abheben dürfte, sind die beiden Drehregler. Einer davon regelt sicher die Lautstärke, was immer praktisch ist. Der zweite Regler könnte für die Helligkeit sein, da sind wir uns aber noch nicht ganz sicher. Wir haben schon bei Nordic Game Supply nachgefragt und informieren euch, sobald wir eine Antwort erhalten.

Für wen eignet sich The Shrimp?

Für unterwegs kann eine solche Tastatur sicher praktisch sein. Vor allem, wenn man mit einem Laptop zocken will und keine Lust auf die Laptoptastatur hat. Man nimmt ja schließlich auch eine extra Maus mit und nicht das Mauspad, um seine Gegner in Call of Duty nass zu machen - zugegeben, der Vergleich hinkt etwas, aber ihr wisst, worauf wir hinauswollen. Unterwegs gute mechanische Tasten zur Verfügung zu haben klingt verlockend.

Das Problem ist nur, dass die gerade einmal 25 Tasten nicht gerade viele Möglichkeiten bieten. Vor allem wenn man bedenkt, dass es einige PC-Spiele gibt, die gerne auch Tasten abseits von 5, R, F, und V verwenden. Rollenspiele kann man so auf jeden Fall kaum spielen, geschweige denn eine Granate mit G werfen.

Zu Preis und Veröffentlichung liegen uns momentan keine Informationen vor, wir haben allerdings schon bei Nordic Game Supply nachgefragt. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es hier.

Zu nischig hat man früher gesagt, wenn man dachte, dass eine Idee oder eben ein Produkt keinen Erfolg haben wird, weil es zu wenige Personen gibt, die sich dafür interessieren. Seit vielen Jahren werden aber, vor allem durch das Ankommen des Internets in allen Altersgruppen und Gesellschaftsebenen, immer mehr Nischen erfolgreich besetzt. Das könnte auch The Shrimp gelingen. Trotzdem sind wir der Ansicht, dass es nicht leicht wird, genug Leute davon zu überzeugen, sich eine solche Mini-Tastatur zuzulegen.

Wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran und planen einen ausführlichen Test, sobald wir unsere Finger an eine Version von The Shrimp bekommen.

Was sagt ihr zu The Shrimp? Nettes Gadget, praktische Erweiterung für das moderne Gaming-Setup, oder doch eher unnütze Spielerei? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare - und zwar ungekürzt!