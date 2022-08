Mittelklasse-Smartphones könnten bald einen Performance-Sprung bekommen

Inzwischen ist es schlicht keine Besonderheit mehr, dass auch Smartphones in der günstigeren Mittelklasse sehr gut ausgestattet sind. So sind ein 120-Hertz-Display oder eine Weitwinkelkamera mit 50 Megapixel bereits Standard und nicht mehr den Flaggschiffen vorbehalten. Auf Twitter ist nun ein Bild zu einem Datenblatt erschienen, dass auf weitere Verbesserungen für Mittelklasse-Smartphones hoffen lässt.

Der berüchtigte und in der Regel gut informierte Leaker Evan Blass hat das entsprechende Spec-Sheet veröffentlicht. Darauf zu sehen sind die Spezifikationen zum neuen Snapdragon-Chip für Mittelklasse-Smartphones und dieser soll auf den Namen Snapdragon 6 Gen 1 hören. Die Namensgebung orientiert sich dabei an die höherklassigen Chipsätze: Den Snapdragon 7 Gen 1 und 8 Gen 1 .

Das könnte der Snapdragon 6 Gen 1 sein

Dem Datenblatt lassen sich unter anderem erste Details zum Prozessor ablesen. Demnach soll die CPU mit bis zu 2,2 GHz takten. Darüber hinaus befindet sich anscheinend die noch unbekannte Adreno-GPU an Bord des Prozessors.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Darüber hinaus soll der neue Chipsatz im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Daraus resultieren ein potenzieller Performance-Schub und bessere Akkulaufzeiten im Vergleich zum aktuellen SoC (System-on-a-Chip). Der Vorgänger mit dem Namen Sapdragon 695 wurde noch im 6-Nanometer-Verfahren gefertigt.

Wie üblich wandern diverse Features der höherpreisigen Smartphones früher oder später auch in die günstigere Mittelklasse. Dank des neuen Chips soll maschinelles Lernen verbessert werden. Dies betrifft zum Beispiel die Live-Übersetzung von Texten oder Funktionen in der Fotografie.

Die mobile Plattform soll des Weiteren bis zu 108 Megapixeln bei der Bildaufnahme ermöglichen. In der Videografie soll der SoC eine Auflösung von 4k mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde unterstützen. Der Vorgänger kam in diesem Bereich auf ein Limit von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde.

Was gibt es sonst noch für nennenswerte Eigenschaften? Die integrierten Kommunikationsmodule werden verbessert. Neben Wi-Fi6E, Bluetooth 5.2 wird 5G bei einer Download-Geschwindigkeit mit bis zu 2,9 Gbyte pro Sekunde unterstützt.

Wann erscheint der Snapdragon 6 Gen 1?

Ein offizielles Datum zum vermeintlichen SoC ist bisher nicht bekannt. Auch eine Bestätigung seitens Qualcomm bleibt noch aus, wodurch das geleakte Datenblatt noch mit Vorsicht zu genießen ist.

Wir können uns aber durchaus vorstellen, dass der neue Prozessor im Rahmen der kommenden IFA (Internationale Funkausstellung) vom 02. bis zum 06. September vorgestellt werden könnte.

Neben dieser Messe steht bald ein weiteres Event vor der Tür. Auf dem kommenden Apple-Event am 07. September werden allerdings zu hoher Wahrscheinlichkeit höherpreisige Smartphones angekündigt. Worauf wir uns aber freuen, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst:

Was haltet ihr von diesen vermeintlichen Verbesserungen? Seid ihr eher am Midrange-Bereich von Smartphones interessiert oder kommen euch nur Flaggschiffe ins Haus? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare!