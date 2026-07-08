Spieler zeigt kreative »Lösung« seines Chefs, mit der die uralte Technik noch ein bisschen länger genutzt werden soll

Ob die Verbindung wohl funktioniert? (Bild: HomlessandIknowit auf Reddit)

Die Technik hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert und vor allem in den meisten Fällen auch stark verbessert. Dennoch halten weiter viele Unternehmen an alter Hardware fest. Koste es, was es wolle.

Zwei Adapter für ein Hallelujah

Der gute alte VGA-Anschluss wurde 1987 eingeführt. Das ist mittlerweile fast 40 Jahre her. Seit mindestens zehn Jahren haben die digitalen Varianten HDMI und DisplayPort den ehemaligen Standard im Grunde vollständig verdrängt.

Was macht man also, wenn ein neuer PC keinen VGA-Anschluss mehr hat? Man bastelt sich natürlich eine unnötig lange und komplizierte Kette von Adaptern, um das Problem einfach zu umgehen!

Das scheint sich zumindest der Chef des Reddit-Nutzers »HomlessandIknowit« gedacht zu haben. Anders lässt sich das Bild, das der User kürzlich im r/pcmasterrace-Subreddit gepostet hat, kaum erklären.

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Autoplay

Zu sehen ist ein VGA-Kabel, das in einen VGA-zu-HDMI-Adapter gesteckt ist, der wiederum in einem HDMI-zu-DisplayPort-Adapter steckt, der mit einem PC verbunden ist. Den Post findet ihr hier:

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Der User beantwortet die drängendste Frage in den Kommentaren selbst: Der Bildschirm funktioniert natürlich nicht. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlicher Natur sein. Oft unterstützen billige Adapter nicht die komplette Bandbreite an Versionen, die Mehrfachverbindung könnte das Signal auch einfach zu stark abschwächen.

In den Kommentaren wird scherzhaft von vielen Usern gefordert, einfach mehr Verbindungen hinzuzufügen, bis es funktioniert. Der Aufbau sei zudem genau die Art von »temporärer Lösung«, die erst viele Jahre später wiederentdeckt wird.

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Die tatsächlich einfachste Lösung wäre vermutlich, einfach irgendeinen günstigen Monitor zu kaufen, der in den letzten zehn Jahren auf den Markt gekommen ist und HDMI unterstützt. Andererseits konnten die ganzen Adapter, die vermutlich jahrelang in irgendeiner Schublade gelegen sind, so endlich mal eingesetzt werden. Jetzt müsste die Verbindung nur irgendwie zum Laufen gebracht werden.