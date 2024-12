Mit Lunar Lake und Battlemage: MSI stellt neue Handhelds vor - mit saftigem US-Preis

Mit dem MSI Claw 7 und 8 AI+ warten im nächsten Jahr zwei neue Gaming-Handhelds auf euch. (Bildquelle: MSI)

Im vergangenen März debütierte auch MSI mit dem »Claw« genannten Gerät in einem rasant wachsenden Markt der Gaming-Handhelds.

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Herstellern setze das Unternehmen auf Intel als SoC - und ließ mit dieser Entscheidung gegenüber der Konkurrenz Federn, wie auch wir in unserem Test zum MSI Claw feststellen mussten. Nicht nur die Leistung war dabei nicht überzeugend, auch das 7-Zoll-Display war für unseren Geschmack zu klein, um das darunterliegende Windows vernünftig zu bedienen.

Mit dem MSI Claw 8 AI+ sollen beide Kritikpunkte der Vergangenheit angehören. Namensgetreu spendiert das Unternehmen der zweiten Generation seines Handhelds also einen acht Zoll großen Bildschirm.

Das kleinere Format verschwindet deshalb aber nicht von der Bildfläche, denn MSI bringt mit dem Claw 7 AI+ ein weiteres Handheld, das größentechnisch nichts am Vorgänger ändert und »nur« die inneren Werte aufpoliert.

Mit den beiden unterschiedlichen Bildschirmen gehen primär drei Unterschiede zwischen den beiden Modellen einher, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt. So ist das Claw 7 AI+ mit einer klassischen FHD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixel am Werk, während das größere Modell mit 1.920 × 1.200 Pixel aufwartet. Die typische Helligkeit soll bei 500 cd/m² liegen; VRR mit bis zu 120 Hertz wird unterstützt.

Für das größer werdende Display ist auch ein größer werdender Akku notwendig, der von MSI mit 54,5 Wh beim Claw 7 AI+ respektive 80 Wh beim Claw 8 AI+ beziffert wird. Zudem unterscheidet sich das Gewicht zwischen den beiden Modellen mit 675 respektive 795 Gramm.

1:35 MSI zeigt die Vorteile von Hall-Effekt-Joysticks anhand des hauseigenen Handhelds

Intel erneut als Antreiber – dieses Mal mit Lunar Lake und Battlemage

Fast weiteren inneren Werte, auf die es auch bei der Technik primär ankommt, unterscheiden sich zwischen den beiden Modellen nicht. So steckt ebenso wie beim Vorgänger ein SoC von Intel in den Claw-Handhelds.

Konkret verbaut MSI den Intel Core Ultra 7 258V mit acht Rechenkernen, der aus der vor wenigen Monaten vorgestellten Lunar-Lake-Generation stammt.

Solche mobilen Geräte waren auch das erklärte Ziel des Chipherstellers, bei denen man mit einer stark verbesserten Akkulaufzeiten punkten will – eine der notorischen Schwachstellen von Gaming-Handhelds.

Als interne Grafikeinheit steckt mit der Arc 140V wiederum eine der ersten Battlemage-iGPUs in den Claw-Handhelds.

Erste Gaming-Benchmarks spezifisch zu diesem SoC zeigten sich gegenüber dem Ryzen Z1 Extreme und AI HX 9 370 extrem vielversprechend.

Allerdings ist zu beachten, dass auch die Konkurrenz nicht schläft und AMD zur CES 2025 mit gleich drei neuen Chips für Handhelds aufwarten will, die natürlich ebenfalls einen Performanceschub versprechen. Nicht umsonst ist für unseren Handheld-Experten Linh die zweite Generation der mobilen Konsolen wesentlich aufregender als noch die erste:

Im Hinblick auf den Speicher setzt MSI bei den neuen Handhelds auf fest verlöteten 32 GByte LPDDR5X-RAM mit einer Geschwindigkeit von 8.533 MT/s.

Einzig die interne Kapazität zwischen den beiden Modellen ist anders: Während das MSI Claw 7 AI+ mit 512 GByte ausgestattet wird, erhält das größere Handheld die doppelte Menge. Als M.2-2230-SSD soll sich der Speicher leicht austauschen lassen.

Abschließend folgt der Blick auf die Verbindungen: Zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse mit Power Delivery 3.0 bei 65 Watt, eine Combo-Klinkenbuchse sowie ein MicroSD-Kartenleser sind vorhanden.

Bei den kabellosen Standards setzt MSI auf Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.3.

MSI Claw MSI Claw 7 AI+ MSI Claw 8 AI+ Maße und Gewicht 294 × 117 × 21,2 Millimeter

675 Gramm 290 × 117 × 21,2 Millimeter

675 Gramm 299 × 126 × 24 Millimeter

795Gramm Display 7 Zoll

1.920 × 1.080 Pixel

120 Hz

500 cd/m² 7 Zoll

1.920 × 1.080 Pixel

120 Hz

500 cd/m² 8 Zoll

1.920 × 1.200 Pixel

120 Hz

500 cd/m² CPU Intel Core Ultra 7 155H od. Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 7 258V Intel Core Ultra 7 258V Grafikeinheit Intel Arc Graphics Intel Arc 140V Intel Arc 140V Arbeitsspeicher 16 GByte LPDDR5

6.400 MT/s 32 GByte LPDDR5X

8.533 MT/s 32 GByte LPDDR5X

8.533 MT/s Interne Kapazität 512 GByte od. 1 TByte 512 GByte 1 TByte Anschlüsse 1x USB-C (Thunderbolt 4) 2x USB-C (Thunderbolt 4) 2x USB-C (Thunderbolt 4) Akkukapazität 53 Wh 54,5 Wh 80 Wh Tasten Hall-Effekt-Joysticks und Trigger Hall-Effekt-Joysticks und Trigger Hall-Effekt-Joysticks und Trigger

MSI lässt sich die neue Generation in den USA teuer bezahlen

In den USA stehen Preis und Release der beiden neuen MSI-Handhelds bereits fest. Ab dem 25. Dezember lassen sich die mobilen Konsolen dort für folgende UVPs vor Steuern kaufen:

MSI Claw 7 AI+ : 799 US-Dollar

: 799 US-Dollar MSI Claw 8 AI+: 899 US-Dollar

Damit steigen die Preise der neuen Generation um 100 US-Dollar an. Eine ähnliche Preiserhöhung für den europäischen Markt, für den die UVP der Claw-Handhelds bisher nicht kommuniziert wurde, ist entsprechend extrem wahrscheinlich.

Zur Erinnerung: Hierzulande startete die erste Generation des MSI Claw für 849 Euro in der 512-GByte-Variante, für den doppelten Speicher wurden 949 Euro fällig. Ein Veröffentlichungsdatum für Europa wurde bislang ebenfalls nicht genannt.