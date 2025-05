Neuer Handheld mit großem Akku: MSI stellt das Claw A8 mit Ryzen Z2 Extreme vor

Ein wenig hat MSI beim neuen Claw A8 gegenüber dem Vorgänger Claw 8 AI auch das Gehäuse überarbeitet. Die richtig spannenden Neuerungen gibt es aber im Inneren.

Seitdem Valve das Steam Deck auf den Markt gebracht hat, haben sich zahlreiche weitere Hersteller dem Trend zum mobilen PC-Gaming angeschlossen. MSI ist einer davon, das MSI Claw 8 AI+ konnte unseren Handheld-Spezialisten Linh bereits auf fast ganzer Linie überzeugen:

Nach mehreren Leaks und Gerüchten ist mit dem MSI Claw A8 jetzt die Bestätigung da: der neue Handheld kommt mit einem AMD-Prozessor: dem Ryzen Z2 Extreme. Dieser wird auch im Lenovo Legion Go 2 verbaut sein.

MSI Claw A8 mit speziellem Handheld-Prozessor von AMD

Auf die inneren Werte kommt es an: Der AMD Ryzen Z2 Extreme ist speziell für den Einsatz in Handhelds konzipiert worden. Entsprechend also auf geringen Energiebedarf bei guter Gamingleistung. Mit acht Rechenkernen der Zen-5-Generation sowie bis zu 5,0 GHz Takt wird potenziell einiges an CPU-Leistung geboten.

Spannend dabei: Es handelt sich um 3 Zen-5-Kerne und 5 Zen-5c-Kerne. Letztere sind auf geringeren Energiebedarf bei etwas schwächerer Performance ausgelegt, ähnlich wie Intels E-Cores.

Die MSI Claw A8 wird in verschiedenen Farben verfügbar sein. (Bildquelle: Jakob Erckert/GameStar Tech)

Die Specs sind dem des MSI Claw 8 AI+ sehr ähnlich. Auch hier findet ihr einen 80 Wh-Akku. (Bildquelle: Jakob Erckert/GameStar Tech)

Dazu kommt die integrierte AMD Radeon 890M iGPU, die auch in Laptop-CPUs wie dem AMD Ryzen AI 9 HX 375 zum Einsatz kommt - da aber wohl mit etwas mehr Energiebudget.

Trotzdem dürfte die zu erwartende Leistung auf vergleichsweise hohem Niveau liegen und auch aktuelle AAA-Spiele flott beschleunigen. Dabei dürfte helfen, dass MSI gleich 24 Gigabyte LPDDR5X-8000-Speicher verbaut - iGPUs gewinnen viel Leistung durch schnelleren Speicher, da ihnen dedizierter VRAM fehlt. Dennoch handelt es sich hierbei um ein Downgrade vom MSI Claw 8 AI+, der mit 32 Gigabyte ausgestattet ist.

Der große 80-Wh-Akku wurde übernommen und auch hier verbaut.

Weiterhin ein gutes Display mit 120 Hz

Linh lobt vor allem auch das Display des MSI Claw 8 AI, sodass es keine schlechte Entscheidung des Herstellers sein dürfte, den 8-Zoll-Bildschirm auch im Claw A8 einzusetzen. Mit einer Auflösung von 1.920x1.200 Pixeln bei 120 Hz (variabel dank VRR) und einer Helligkeit von 500 Nits ist es durchaus alltagstauglich, auch wenn es sich nicht um ein OLED handelt.

Ob MSI am von Linh kritisierten D-Pad geschraubt hat, wissen wir noch nicht. Aber auch ohne weitere Updates könnte das MSI Claw A8 ein spannendes Handheld mit viel Power werden.

Einen Preis gab MSI indes noch nicht bekannt, der Vorgänger Claw 8 AI+ kostet aktuell 1.099 Euro in der Polar Tempest Edition.