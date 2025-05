Computex 2025: Der nächste OLED-Hersteller will dem Burn-In-Phänomen mit KI-Features begegnen

Der MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Teaser will nicht nur mit 500 Hertz, sondern auch KI-Funktionen überzeugen.

Die ersten Produktvorstellungen und -ankündigungen zur Computex 2025 (20. bis 23. Mai in Taipeh, Taiwan) trudeln ein. Gerade im Bereich der Gaming-Monitore tut sich einiges:

Nun reiht sich MSI mit einem eigenen Fokus in die Riege der frischen Displays ein. Das Zauberwort lautet wie so oft in den vergangenen Jahren: Künstliche Intelligenz. Zumindest wird der neue MPG 271QR QD-OLED X50 als »Gaming AI«-Monitor vermarktet; beide Funktionen sollen dafür sorgen, dass das »Burn-in«-Phänomen nicht auftritt.

Das zugehörige Kernstück des Bildschirms ist Herstellerangaben zufolge der »AI Care Sensor«, der einen NPU-Chip mit permanent aktivem CMOS-Sensor kombiniert. MSI erklärt die Funktionsweise wie folgt:

Der »AI Care Sensor«, […] der alle 0,2 Sekunden ein Bild zur Echtzeit-Erkennung von Personen aufnimmt. Dieses intelligente System erkennt nicht nur Nutzer, sondern verfolgt menschliche Konturen mit bemerkenswerter Genauigkeit und nimmt daraufhin dynamische Anpassungen an den Monitoreinstellungen vor.

Das KI-Feature teilt sich in fünf grundlegende Funktionen auf, wie Computerbase berichtet.

So soll sich der MPG 271QR QD-OLED X50 etwa automatisch an- und ausschalten, wenn ihr euch dem Bildschirm nähert oder wieder entfernt. Zudem wird das Dimmen, die Helligkeit und die Farbtemperatur durch die Funktion adaptiv gesteuert.

Eine bahnbrechende Innovation stellen diese Features, die wie ein klassischer Bewegungssensor klingen, nicht unbedingt dar – erste Hands-on-Reviews wie von Club386 loben das Feature dennoch überschwänglich.

Der »AI Care Sensor« im MSI-Monitor verspricht dank Echtzeit-Erkennung eine intelligente Art, das Burn-in-Phänomen zu vermeiden.

Als zweites KI-Feature kommt eine überarbeitete Version der bereits bekannten »OLED Care« zum Einsatz, die nun einen Pixel Refresh nach 24 Stunden Benutzungszeit auslöst.

Dank des erwähnten AI Care Sensors ist eine solche »Zwangsaktualisierung« aber eher unwahrscheinlich, da das Bauteil die benötigten rund fünf Minuten für den Pixel Refresh einfach in der Abwesenheit des Nutzers übernimmt.

Anderweitig folgt MSI an dieser Stelle dem eingangs erwähnten Weg, den Samsung zuvor eingeschlagen hat: Auch der MPG 271QR QD-OLED X50 verfügt über eine 500-Hz-Bildwiederholrate bei WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel). Entsprechend handelt es sich hierbei um das identische Panel der dritten Samsung-Generation.

Bei den weiteren Merkmalen schweigt sich die verlinkte Pressemitteilung noch etwas aus. Bekannt ist lediglich die Zertifizierung nach »VESA ClearHDR 21000« sowie »DisplayHDR TrueBlack 500«.

Die ClearHDR-Zertifizierung beschreibt die höchste Stufe des entwickelten Standards zur objektiven Bewertung der Bewegungsunschärfe. Auf andere Art formuliert: Zumindest laut dem VESA-Standard soll der MPG 271QR QD-OLED X50 extrem geringe Bewegungsunschärfe liefern.

Der TrueBlack-Standard stammt ebenfalls von VESA und ist spezifisch auf selbstleuchtende Displays ausgelegt. TrueBlack 500 verspricht eine Mindestspitzenhelligkeit von 500 cd/m², einen Schwarzwert von höchstens 0,0005 cd/m² sowie eine DCI-P3-Farbraumabdeckung von mindestens 95 Prozent.

Zudem erhält der MPG 271QR QD-OLED X50 einen DisplayPort-2.1-Anschluss. Weitere Informationen, etwa zum Preis oder dem Release, lässt MSI bis hierhin allerdings nicht an die Öffentlichkeit.