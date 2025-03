Vor 25 Jahren brachte ein Filesharingdienst die Musik illegal ins Internet – jetzt wird er für 207 Millionen Dollar verkauft

Napster wird heute von vielen als Revolution gesehen – jetzt soll der Stremingdienst die nächste Revolution bringen.

Napster wurde wieder einmal übernommen. Mittlerweile kann man auf der Plattform längst legal Musik streamen. Doch das subversive Image der Firma, die in den frühen 2000ern den Zorn der Musikindustrie auf sich zog, bleibt auch 25 Jahre später. Das scheint den neuen Käufer aber nicht zu stören – im Gegenteil.

Ein illegaler Dienst revolutioniert das Musikhören

Napster wurde in den frühen 2000ern zum Synonym für Musikpiraterie. Doch statt organisierten Kriminellen entwickelten Ende der 90er Jahre zwei Teenager die Plattform zum Teilen von MP3-Dateien. In einem langen Artikelschreibt der Guardian 2013 in seinem Artikel über die Geschichte von Napster:

1999 wird Napster als P2P-Filesharingplattform entwickelt, wo Endnutzer direkt miteinander Dateien teilen konnten.

2000 verzeichnet die Plattform Millionen Nutzer und wird zu einem Synonym für illegales Musikstreaming.

Im selben Jahr verklagen mehrere Akteure der Musikindustrie – unter anderem Metallica – Napster wegen Urheberrechtsverletzungen.

2001 wird die Plattform wegen der Rechtsstreitigkeiten vorübergehend geschlossen.

2002 meldet sie Insolvenz an.

Seitdem wurde Napster von verschiedenen Firmen gekauft. Das illegale Image scheint dabei wenig zu stören. Im Gegenteil: Der Musikstreamingdienst Rhapsody, der Napster 2011 übernahm, benennt sich 2016 sogar selbst in Napster um.

Zwischenzeitlich war der nun legale Streamingdienst im Besitz der Blockchain-Firma Algorand. Nun wird die Plattform von der Firma Infinite Reality gekauft – für 207 Millionen Dollar.

Napster soll nun das Metaverse revolutionieren

Infinite Reality beschreibt sich selbst auf LinkedIn als ein Innovationsunternehmen, das die nächste Generation von digitalen Medien und E-Commerce durch KI und immersive Technologien vorantreibt. Konkret arbeitet die Firma an der Entwicklung und eines Metaverse.

Das Metaverse ist eine digitale Welt, die durch eine Kombination von Technologien wie Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), und Blockchain ermöglicht wird. Menschen sollen dort mittels Avataren immersive Erlebnisse haben und die Welt aktiv gestalten können, was weit über unsere heutigen Online-Erfahrungen hinausgehen soll.

Ähnlich wie Rhapsody, scheint auch Infinite Reality das frühe illegale Image von Napster nicht zu stören. Im Gegenteil: Im Interview mit CNBC meint CEO John Acunto:

Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen als Napster, um zu revolutionieren.

Wenn es nach Infinite Reality geht, soll Napster die nächste Revolution ins Metaverse bringen.

Napster soll musikbezogene Erlebnisse ins Metaverse bringen, wie zum Beispiel:

virtuelle Konzerte und Listening-Partys in virtuellen 3D-Räumen

digitalen und physischen Merchandise-Verkauf

das Schaffen von virtuellen Räumen ( crazy environments ) durch Künstler. Reggae-Musiker könnten etwa eine virtuelle Strandumgebung schaffen

) durch Künstler. Reggae-Musiker könnten etwa eine virtuelle Strandumgebung schaffen die engere Vernetzung mit der Musikgemeinschaft durch weitere soziale Feature

Wann das alles möglich sein soll, darüber ist im CNBC-Interview nichts zu lesen.

Infinite Reality wird mit rund 12 Milliarden Dollar bewertet

Im Januar dieses Jahres gab Infinite Reality laut GlobeNewswire bekannt, 3 Milliarden US-Dollar Investoren-Geld erhalten zu haben, was das Unternehmen mit 12,25 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Übernahmen von Napster ist nur ein Schritt im Expansionskurs des Tech-Unternehmens: ebenfalls im Januar Übernahme das Tech-Unternehmen die Shopping-Plattform Obsess.

Mehr zu MusikstreAMING Ich liebe Musik, aber aus zwei Gründen graust es mir, wenn Spotify 2025 mehr Geld investiert von Ursula Demling

Laut Handelsblatt rechnen Experten aufgrund der immensen erforderlichen Rechenleistung erst in rund 20 Jahren mit einem vollständig entwickelten Metaverse. Ob Napster bis dahin immer noch sein illegales bis revolutionäres Image aus den frühen 2000ern haben wird, ist fraglich.

Was sagt ihr zum Metaverse-Napster? Ist das der passende nächste Schritt für den Streamingdienst? Und ist Napster wirklich ein guter Name, um etwas zu revolutionieren? Schreibt und eure Meinung in die Kommentare!