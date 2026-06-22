Das Jahr ist zur Hälfte rum und Netflix hat schon 12 Serien abgesetzt – mit dabei eine der beliebtesten Anwaltsserien

Strafverteidiger Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) ist 2027 das letzte Mal im Gerichtssaal anzutreffen. Bildquelle: Netflix

Neues Jahr, neues Glü … nein, neue Verabschiedungen von geliebten Serien! Netflix überarbeitet regelmäßig das eigene Streaming-Programm und stampft Projekte ein. Damit ihr bestens informiert seid und genau wisst, wo eine Ära endet, fassen wir euch alle wichtigen Infos zusammen.

Diese 12 Serien wurden abgesetzt

Wir machen das jetzt wirklich kurz und schmerzlos, als würde man ein Pflaster abreißen. Weil sich zwischen den Schätzen auch einmal etwas Unbekanntes befindet, schreiben wir euch auch eine kurze Erklärung hinter die Shows. Hier ist die Liste (via Newsweek):

Zum Vergleich: 2025 hat Netflix insgesamt 30 originale Serien eingestampft – mit dabei waren etwa das Sportdrama Olympo, der Fallout-Versuch Billionaires' Bunker oder die Animationsserie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (via What's on Netflix).

Das aktuelle Jahr hat ja noch sechs Monate. Mal sehen, wie viele Serien noch auf dem Friedhof der verlorenen Seelen landen.

1:46 Neue Sci-Fi-Serie für Netflix: The Boroughs ist nach Stranger Things das nächste neue Projekt der Duffer-Brüder

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Moment mal, das wird abgesetzt?

Einige Shows werden euch vielleicht schnurz piep egal sein, aber in der Liste lassen sich durchaus einige Überraschungen finden – wie zum Beispiel die Absetzung von The Lincoln Lawyer und The Boroughs.

Erstere ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Serien auf Netflix. Sowohl Staffel 3 als auch Season 4 wurden von Kritikern zu 100 Prozent positiv bewertet (via Rotten Tomatoes). Trotzdem gab Netflix Mitte Mai 2026 bekannt, dass die fünfte Season die letzte sein wird.

Noch überraschender war aber das verfrühte Ende von The Boroughs. Die neue Sci-Fi-Show der Duffer-Brüder blieb hinter den Erwartungen zurück und konnte nicht genügend Zuschauer vor den TV locken, um die hohen Kosten für die Produktion und die hochkarätige Besetzung zu decken (via The Hollywood Reporter). Dabei sollte die Serie das nächste Stranger Things werden.

Natürlich kennen wir nicht bei allen Serien die genauen Gründe für die Absetzung. Neben der eben genannten Kluft zwischen Zuschauerzahlen und Produktionskosten spielen ebenfalls die Abschlussrate (wie viele Zuschauer die komplette Staffel beenden) und die Abrufzahlen der ersten 28 Tagen eine Rolle. Demnach ist es gut möglich, dass die Projekte gerade mit diesen Faktoren so ihre Probleme hatten.