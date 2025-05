Netflix läuft in wenigen Tagen auf einigen Fire-TV-Sticks nicht mehr – so findet ihr heraus, ob ihr betroffen seid

Auf älteren Amazon Fire TV Sticks wird Netflix ab Juni nicht mehr laufen.

Vor mehr als zehn Jahren begann Amazon mit dem Vertrieb eines eigenen Streaming-Sticks. Die Fire TV-Sticks sind seither aus vielen Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken und wurden regelmäßig mit neuen Funktionen neu aufgelegt.

Empfohlen wird, die Sticks nach einigen Jahren auszutauschen, da Amazon sie nur für eine bestimmte Zeit mit Updates versorgt. Auch Streaming-Dienste wie Netflix können den Support für alte Geräte einstellen.

Genau das passiert in den nächsten Tagen. Netflix informiert Kunden per E-Mail momentan über das bevorstehende Ende des Supports.

Im Detail:

Netflix wird die Unterstützung für Fire-TV-Streaming-Mediaplayer der ersten Generation am 3. Juni 2025 einstellen.

Betroffen sind Fire-TV-Produkte, die Amazon 2014 und 2016 herausgebracht hat.

Konkret betroffen sind: FireTV, FireTV Stick und FireTV Stick mit Sprachbedienung.

Solltet ihr ein betroffenes Gerät benutzen, wird Netflix ab dem 3. Juni 2025 nicht mehr funktionieren. Andere Streaming-Dienste schließt die Umstellung nicht ein.

Ganz überraschend kommt das Aus nicht. Amazon hat den Support für besagte Fire-TV-Modelle bereits vor Jahren eingestellt. In der Regel werden Geräte vier Jahre nach der letzten Verfügbarkeit des Produkts auf Amazon mit Softwareupdates unterstützt.

Netflix gibt in der E-Mail keinen Grund für das Ende der Unterstützung an. Laut Heise könnte der Grund in der fehlenden Unterstützung des AV1-Codecs liegen, den Netflix seit 2021 bevorzugt einsetzt. Der Codec komprimiert besser und braucht daher für die gleiche Bildqualität weniger Bandbreite.

So findet ihr heraus, ob ihr betroffen seid

Solltet ihr nicht genau wissen, welche Generation eurer Fire-TV-Gerät hat, könnt ihr das in den Einstellungen herausfinden.

So geht ihr dabei vor:

Öffnet die Einstellungen des Fire-TV-Geräts. Wechselt zu Benutzereinstellungen. Wählt hier den Punkt Info aus.

Amazon zeigt euch jetzt den Namen des Fire-TV-Geräts an, zum Beispiel Fire TV Stick 4K Max. Rechts daneben steht unter Gerätetyp dann die Generation eures Geräts.

Achten müsst ihr darauf, dass nur Fire-TV-Geräte der ersten Generation betroffen sind. Alle Sticks, die Amazon momentan anbietet, unter anderen Fire TV Stick HD oder Fire TV Cube, sind von der Einstellung nicht betroffen.

Für betroffene Nutzer, die Netflix weiterhin nutzen möchten, kommt nur ein Wechsel auf einen neuen Streaming-Stick infrage.

Nun ist eure Meinung gefragt. Nutzt ihr Streaming-Geräte, um Dienste wie Netflix oder Amazon Prime zu empfangen? Seid ihr von der Einstellung betroffen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.