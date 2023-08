Netflix versucht, woran sogar Google kläglich gescheitert ist

Es ist noch keine Woche her, da hat Netflix kommentarlos eine neue App für iOS veröffentlicht, die nicht zum Streaming gedacht ist. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Controller-Software handelt, mit der ihr zukünftig Spiele über den Streamingriesen bedienen könnt.

Gestern hat Netflix die Beta-Phase dazu gestartet, wie sie in einem Blogeintrag bekannt gegeben haben.

Netflix Games zum Testen mit 2 Titeln

Seit Jahren strebt Netflix die Spiele-Sterne an und startet nun den ersten Testflug. Abonnenten aus Kanada und dem Vereinigten Königreich bekommen eingeschränkten Zugang, um mittels Cloud zocken zu dürfen.

Wie wird gespielt? Zunächst nur am Fernseher und auch nur über diverse Zugangsperipherie wie Chromecast, Nvidia Shield oder über Samsung-TVs. Weitere sollen folgen. In den kommenden Wochen wird dann Spielen über Browser auf PC und Mac hinzugefügt werden.

Was wird gespielt? Zu Beginn sind nur zwei Spiele verfügbar: Das Abenteuerspiel Oxenfree von Night School Studios und ein neues Arcade-Game namens Molehew's Mining Adventure .

Mit was wird gespielt? Die Spiele werden auf das Endgerät gestreamt, auf welchem Netflix geöffnet ist. Als Eingabegeräte dienen die bereits angesprochene Game Controller-App oder Maus und Tastatur am Rechner.

Kommt die Beta-Phase auch nach Deutschland?

In Netflix’ Blogeintrag steht nichts davon ob und wann die Betaphase in anderen Regionen ausgerollt werden wird. Sollten wir in Deutschland Zugriff bekommen, erfahrt ihr es bei uns.

Generell wird sich der Streamingriese aber in den kommenden Monaten und Jahren verstärkt auf die Games-Sparte fokussieren. Ob das Auswirkungen auf die Qualität des restlichen Portfolios haben wird, muss sich zeigen.

Disney Plus hat für Deutschland bereits einige Änderungen geplant und sogar ein Account-Sharing-Verbot stellt der Anbieter für 2024 in Aussicht.

Netflix investiert in Gaming und rollt eine erste Beta-Testphase in Kanada und UK aus. Glaubt ihr, dass der Anbieter mit Cloud-Gaming Erfolge einfahren könnte? Welche Spiele müsste Netflix ins Programm holen, damit ihr erwägt, dort zu zocken? Oder denkt ihr, Netflix sollte beim Streaming bleiben? Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da.