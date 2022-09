Netflix baut sein Gaming-Angebot aus und macht Ubisoft-Titel exklusiv verfügbar

Netflix versucht schon seit einiger Zeit, auch Spielerinnen und Spieler für sein Angebot zu begeistern und fügte dem Abonnement ein wachsendes Angebot bisher nur kleinerer Spiele hinzu. Auf der Ubisoft Forward kann der Streamingdienst nun verkünden, dass er sich mehrere Ubisoft-Titel für seine Bibliothek gesichert hat.

Diese Spiele kommen zu Netflix

Valiant Hearts 2

Ab Januar 2023 soll Valiant Hearts 2 auf Netflix verfügbar sein. Der Vorgänger, das Adventure Valiant Hearts: The Great War erzählte die bewegende Story des deutschen Soldaten Karl, der im ersten Weltkrieg keine Geländegewinne erzielen, sondern lediglich seine große Liebe erobern will. Wir erleben aber auch die Schicksale 4 anderer Menschen, die mit der Geschichte verknüpft sind.

Mit seinem stimmigen Look und der tollen Geschichte konnte Valiant Hearts überzeugen, enttäuschte uns im Test aber dafür spielerisch. Hoffen wir also, dass der Nachfolger hier besser punkten kann Wie das Abenteuer aussah, seht ihr auch hier im E3-Trailer:

Mighty Quest 2

Ebenfalls noch 2023 gibt es Teil 2 des Free2Play-Action-Rollenspiels The Mighty Quest for Epic Loot. Das erste Mighty Quest wurde bereits 2014 veröffentlicht aber die Server wegen des ausbleibenden Erfolgs nach 2 Jahren abgeschaltet. Hier designt ihr mit Fallen und Monstern gespickte Schlösser, in die andere Spieler dann auf der Suche nach Beute einbrechen dürfen. Ihr selbst werdet natürlich zum Einbrecher und versucht die Schlösser anderer Spieler zu meistern. Mighty Quest setzte dabei auf einen eher humorvollen Ton. Wie das Spiel aussah, seht ihr im Trailer:

Assassin's Creed Mobile-Spiel

Noch ohne Release-Termin und Titel ist ein neues Assassin's Creed für Mobilgeräte. Details werden hier noch nicht genannt, allerdings erinnert Netflix nochmal daran, dass auch eine Serie in der Welt der Assassinen bei dem Streamingdienst entsteht. Alle weiteren Infos zu Spieleverfilmungen findet ihr auch in unserer großen Übersicht.